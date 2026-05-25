반도체 기업 성과급만 수억인데… 공공연구기관 박사 초봉 4000만원대

국가 R＆D 인력 처우 제자리걸음

“이공계 인재 보상 체계 개선해야”

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세줄 요약 국내 공공연구기관 정규직 이공계 박사의 초임 연봉이 평균 4000만원대에 그친 것으로 조사됐다. 삼성전자 반도체 연구원들이 수억원대 성과급을 받는 것과 대비돼 국가 R&D를 떠받치는 박사급 인력의 처우가 지나치게 낮다는 지적이 나왔다. 공공연구기관은 임금과 복리후생이 인력 확보의 가장 큰 걸림돌이라고 봤다. 공공연구기관 이공계 박사 초임 4000만원대 수준

반도체 기업 성과급 수억원, 처우 격차 확대

임금·복리후생 부족, 인력 확보 최대 걸림돌

2026-05-26 12면

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국내 공공연구기관 정규직 이공계 박사의 초임 연봉이 평균 4000만원대 수준인 것으로 나타났다. 같은 이공계 출신의 삼성전자 반도체 연구원들이 수억원대 성과급과 연봉을 받는 사이 국가 연구개발(R＆D)을 떠받치는 박사급 인력은 10분의 1 수준의 박봉에 갇혀 있는 셈이다.25일 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 ‘2024 이공계 인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사’ 보고서에 따르면 2024년 기준 신입 박사의 연평균 급여는 공공연구기관 4790만원, 기업 5080만원, 대학 6060만원으로 집계됐다. 연평균 급여는 세전 기본급과 수당, 상여금, 성과급 등을 모두 합친 수치다. 대학 교수직을 제외하면 이공계 박사의 초봉은 5000만원 안팎이다.전체 학위 기준으로 보면 신입 초봉 연봉은 대학이 5200만원으로 가장 높았고 기업 4000만원, 공공연구기관 3900만원이었다. 최근 3년간 신입 연평균 급여 상승률은 기업이 17%로 가장 높았지만 공공연구기관은 6.5%, 대학은 5.3%에 그쳤다.공공연구기관은 처우 문제를 인력 확보의 가장 큰 걸림돌로 꼽았다. 기관의 43.8%는 이공계 인력 확보의 어려움으로 ‘임금·복리후생 등 물질적 보상 수준 제공 문제’를 지목했다.정부는 다음달 향후 5년간의 이공계 인재 육성 정책 방향을 담은 ‘제5차 과학기술 인재 육성·지원 기본계획’을 발표한다. 하지만 과학기술계에서는 “인재 양성보다 처우 개선이 먼저”라는 목소리가 나온다. 한 연구기관 연구자는 “한국에 박사가 부족한 것이 아니라 박사가 인생을 걸 만한 보상 체계가 부족하다”면서 “새 인재를 계속 양성하는 방식으로는 같은 실패를 반복할 수밖에 없다”고 토로했다.