고용 절벽·자산 소외·부채 폭탄·월세 난민… ‘사면초가’ 청년

역대 최고 고용률 속 ‘나홀로 감소’

지난달까지 24개월 연속 줄어들어

기성세대와 자산 격차 더 커지고

30대 평균 1억원 넘는 빚에 허덕

끊어진 주거사다리, 임차가 82.6%

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세줄 요약 청년층 고용률이 24개월 연속 하락하고, 자산과 소득 격차는 기성세대와 더 벌어졌다. 30대 대출 잔액은 1억원을 넘었고, 고위험가구 비중도 급증했다. 자가점유율은 떨어지고 임차·비주택 거처 비율은 높아지며 주거 사다리도 끊겼다. 청년 고용률 24개월 연속 하락

자산 격차 확대, 대출 의존 심화

주거 불안과 관계 고립 동시 악화

2026-05-26 12면

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20~30대 청년이 사회 속 난민으로 전락하고 있다. 경제 성장과 반도체 호황이 경제 전반을 지배하는 상황에서 경제 현실은 유독 그들에게만 혹독하다. 고용·자산·소득·주거·사회적 관계까지 청년에겐 어느 하나 유리한 분야가 없다. 한국 경제에 이른바 ‘청년 잔혹사’가 펼쳐진 모습이다.국가데이터처에 따르면 15~29세 청년층 고용률은 2024년 5월부터 지난달까지 24개월 연속 ‘마이너스’를 기록했다. 지난달 15~64세 고용률이 전년보다 0.1% 상승한 70.0%를 기록하며 4월 기준 역대 최고치를 기록한 반면 청년층 고용률은 같은 기간 45.3%에서 43.7%로 1.6%포인트 감소했다.요즘 대세가 된 AI에 직격탄을 맞은 것도 청년층이다. 전문·과학 및 기술서비스업 취업자 수는 지난 4월 역대 최대 폭인 11만 5000명 급감했다. 산업의 근간인 제조업(-5만 5000명)의 취업자 감소도 청년 고용 악화와 맞물려 있다.청년층 고용 악화로 기성세대와의 자산 격차는 더욱 벌어졌다. 가계금융복지조사에 따르면 청년층 가구주의 지난해 순자산은 7489만원, 50대는 3억 7026만원이었다. 두 세대의 격차는 2017년 2억 9537만원에서 지난해 4억 4365만원으로 확대됐다. 집값 상승이 세대 간 자산 격차를 벌린 주범이었다.자산 난민으로 전락한 청년층의 선택지는 결국 ‘빚’이었다. 한국은행에 따르면 30대의 1인당 평균 은행 대출 잔액은 지난해 말 1억 218만원으로 2013년 통계 작성 이래 처음으로 1억원을 돌파했다.청년에게 빚은 시한폭탄이었다. 자산을 모두 처분해도 부채를 상환하기 어려운 ‘고위험가구’ 내 20~30대 비중은 2020년 3월 22.6%에서 2025년 3월 34.9%로 12.3% 포인트 급증했다. 같은 기간 40~50대(59.8→53.9%)와 60대 이상(17.6→11.2%)의 고위험가구 비중은 일제히 감소했다. 한국은행은 25일 “코로나19 이후 상대적으로 소득 수준과 자산 축적도가 낮은 청년층 가구가 주택 구입, 주식 투자 등을 위해 부채 차입에 나서면서 다른 연령층에 비해 고위험가구 증가폭이 더욱 컸다”고 분석했다.실제 청년층이 마주한 주거 사다리는 끊어진 지 오래다. 일반 가구의 자가점유율이 2024년 58.4%로 전년보다 1% 포인트 늘어난 것과 달리 청년 가구의 자가점유율은 14.6%에서 12.2%로 감소했다. 임차로 사는 비율은 1.5%포인트 증가한 82.6%에 이른다. 오피스텔 등 주택 이외 거처 거주 비율은 17.9%로 일반 가구(5.8%)에 비해 3배 정도 높았다.경제적 탈출구가 막히자 청년들은 인간관계마저 비용으로 취급하며 스스로 마음의 문을 걸어 잠그고 있다. 청년 삶의 질 2025 보고서에 따르면 ‘낙심하거나 우울할 때 이야기할 상대가 없다’고 답한 30대 비중은 2015년 13.5%에서 2023년 17.2%로 3.7% 포인트 늘었다.