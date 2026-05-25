[사고] 2026 서울 K-바이오 위크… 미래 산업과 만나다

세줄 요약
- 서울 K-바이오 위크, 6월 8~9일 개최
- 그린바이오·화이트바이오 전략 논의
- 서울마당 체험형 전시, 지자체·기업 참여
■일시:2026년 6월 8일(월)~9일(화)
8일:그린바이오 미래전략포럼
9일:녹색대전환 서밋
■ 장소:한국프레스센터
■ 문의:02-2000-9366(서울신문 ESG위원회)
서울신문, 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부
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그린바이오
미래전략포럼
미래전략포럼
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녹색대전환 서밋
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2026-05-26 1면
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