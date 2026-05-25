[사고] 2026 서울 K-바이오 위크… 미래 산업과 만나다

세줄 요약 서울신문사는 농식품부, 산업부, 기후에너지환경부와 함께 6월 8~9일 한국프레스센터에서 2026 서울 K-바이오 위크를 개최한다. 8일 그린바이오 미래전략포럼, 9일 녹색대전환 서밋을 통해 차세대 바이오 산업 로드맵과 산학연 협력, 정부 지원 방향을 논의한다. 서울마당에서는 전국 7개 지자체와 바이오 기업이 참여하는 체험형 전시도 함께 열린다. 서울 K-바이오 위크, 6월 8~9일 개최

그린바이오·화이트바이오 전략 논의

서울마당 체험형 전시, 지자체·기업 참여

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2026-05-26 1면

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서울신문사는 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부와 함께 오는 6월 8일부터 9일까지 한국프레스센터에서 2026 서울 K-바이오 위크(K-Bio Week)를 개최합니다. 8일에는 농식품부와 함께 농업의 신성장 동력, 그린바이오를 주제로 한 ‘그린바이오 미래전략포럼’을, 9일에는 산업부, 기후부와 함께 화이트바이오 경제를 모색하는 ‘녹색대전환 서밋’을 진행합니다. 이 행사는 차세대 바이오 산업 육성을 위한 정부의 로드맵과 산업계·학계·연구기관의 상생 전략을 논의하는 자리입니다. 전국 7개 지자체와 바이오 기업들이 참여하는 체험형 전시 행사도 서울마당에서 동시에 열립니다. 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.﻿■일시:2026년 6월 8일(월)~9일(화)8일:그린바이오 미래전략포럼9일:녹색대전환 서밋■ 장소:한국프레스센터■ 문의:02-2000-9366(서울신문 ESG위원회)서울신문, 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부