[사고] 2026 서울 K-바이오 위크… 미래 산업과 만나다

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2026-05-26 1면

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서울신문사는 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부와 함께 오는 6월 8일부터 9일까지 한국프레스센터에서 2026 서울 K-바이오 위크(K-Bio Week)를 개최합니다. 8일에는 농식품부와 함께 농업의 신성장 동력, 그린바이오를 주제로 한 ‘그린바이오 미래전략포럼’을, 9일에는 산업부, 기후부와 함께 화이트바이오 경제를 모색하는 ‘녹색대전환 서밋’을 진행합니다. 이 행사는 차세대 바이오 산업 육성을 위한 정부의 로드맵과 산업계·학계·연구기관의 상생 전략을 논의하는 자리입니다. 한편 전국 7개 지자체와 바이오 기업들이 참여하는 체험형 전시 행사가 서울마당에서 동시에 열립니다. 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.﻿■일시:2026년 6월 8일(월)~9일(화)(8일:그린바이오 미래전략포럼9일:녹색대전환 서밋)■ 장소:한국프레스센터■ 문의:02-2000-9366(서울신문 ESG위원회)서울신문, 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부