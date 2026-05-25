“삼성은 수억 성과급인데”…공공연구기관 박사 초봉 4000만원대

공공기관 박사 초봉 평균 4790만원

임금 상승률 기업 17%, 공공 6.5%

정부, 내달 인재육성 5개년 계획 발표

“박사 부족 아닌 보상 체계 부족 문제”

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세줄 요약 삼성전자의 수억원대 성과급 논란이 확산되는 가운데 공공연구기관 정규직 이공계 박사 신입 초봉이 평균 4000만원대에 머문 것으로 조사됐다. 기업과 대학보다 낮거나 비슷한 수준이며, 연구 현장에서는 인재 확보를 위해 임금·복리후생 개선이 시급하다는 지적이 나온다. 삼성 성과급 논란, 이공계 처우 문제 재부각

공공연구기관 박사 초봉, 평균 4000만원대

임금·복리후생 부족, 인재 확보 걸림돌 지적

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삼성전자의 수억원대 성과급 논란을 계기로 이공계 인재 처우 개선 요구가 커지는 가운데 국내 공공연구기관 정규직 이공계 박사 신입 초봉이 평균 4000만원대에 그치는 것으로 나타났다. 반도체 대기업에서는 억대 성과급이 현실화하는 상황에서 국가 연구개발(R＆D)을 떠받치는 박사급 인력 처우는 제자리걸음이라는 지적이 나온다.25일 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 ‘2024 이공계 인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사’ 보고서에 따르면 2024년 기준 신입 박사의 연평균 급여는 공공연구기관 4790만원, 기업 5080만원, 대학 6060만원으로 집계됐다. 연평균 급여는 세전 기본급과 수당, 상여금, 성과급 등을 모두 합친 수치다. 대학 교수직을 제외하면 이공계 박사의 초봉은 5000만원 안팎인 셈이다.전체 학위 기준으로 보면 신입 초봉 연봉은 대학이 5200만원으로 가장 높았고 기업 4000만원, 공공연구기관 3900만원이 뒤를 이었다. 최근 3년간 신입 연평균 급여 상승률은 기업이 17%로 가장 높았지만 공공연구기관은 6.5%, 대학은 5.3%에 그쳤다.공공연구기관도 처우 문제를 인력 확보의 가장 큰 걸림돌로 꼽았다. 기관의 43.8%는 이공계 인력 확보의 어려움으로 ‘임금·복리후생 등 물질적 보상 수준 제공 문제’를 지목했다.정부는 다음 달 향후 5년간의 이공계 인재 육성 정책 방향을 담은 ‘제5차 과학기술 인재 육성·지원 기본계획’을 발표할 예정이지만 과학기술계에서는 “인재 양성보다 처우 개선이 먼저”라는 목소리가 나온다. 한 연구자는 “한국에 박사가 부족한 것이 아니라 박사가 인생을 걸 만한 보상 체계가 부족한 것”이라며 “새 인재를 계속 양성하는 방식으로는 같은 실패를 반복할 수밖에 없다”고 말했다.