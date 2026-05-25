“한국맛 최고” 우즈벡 1위 유통체인에 ‘K푸드 전용 코너’ 신설

농식품부·코트라·대사관·수은 등 ‘K원팀’ 전방위 수출 지원사격 결실

이미지 확대 주우즈베키스탄 대한민국 대사관·대한무역투자진흥공사(코트라)·한국수출입은행은 지난 20일 우즈벡 1위 유통체인인 ‘까르진까(Korzinka)’와 한국 식품 전용 코너 설치를 핵심으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 사진은 현지 ‘까르진까(Korzinka)’ 현지 매장 현장 사진. 코트라 제공 닫기 이미지 확대 보기 주우즈베키스탄 대한민국 대사관·대한무역투자진흥공사(코트라)·한국수출입은행은 지난 20일 우즈벡 1위 유통체인인 ‘까르진까(Korzinka)’와 한국 식품 전용 코너 설치를 핵심으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 사진은 현지 ‘까르진까(Korzinka)’ 현지 매장 현장 사진. 코트라 제공

이미지 확대 주우즈베키스탄 대한민국 대사관·대한무역투자진흥공사(코트라)·한국수출입은행은 지난 20일 우즈벡 1위 유통체인인 ‘까르진까(Korzinka)’와 한국 식품 전용 코너 설치를 핵심으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 지난 4월에 진행한 우즈푸드(UzFood) 전시회 한국관 현장의 모습. 코트라 제공 닫기 이미지 확대 보기 주우즈베키스탄 대한민국 대사관·대한무역투자진흥공사(코트라)·한국수출입은행은 지난 20일 우즈벡 1위 유통체인인 ‘까르진까(Korzinka)’와 한국 식품 전용 코너 설치를 핵심으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 지난 4월에 진행한 우즈푸드(UzFood) 전시회 한국관 현장의 모습. 코트라 제공

이미지 확대 주우즈베키스탄 대한민국 대사관·대한무역투자진흥공사(코트라)·한국수출입은행은 지난 20일 우즈벡 1위 유통체인인 ‘까르진까(Korzinka)’와 한국 식품 전용 코너 설치를 핵심으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 사진은 원도연 주우즈베키스탄 대한민국 대사(사진 왼쪽에서 세 번째) 및 까르진까 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있는 모습. 코트라 제공 닫기 이미지 확대 보기 주우즈베키스탄 대한민국 대사관·대한무역투자진흥공사(코트라)·한국수출입은행은 지난 20일 우즈벡 1위 유통체인인 ‘까르진까(Korzinka)’와 한국 식품 전용 코너 설치를 핵심으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 사진은 원도연 주우즈베키스탄 대한민국 대사(사진 왼쪽에서 세 번째) 및 까르진까 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있는 모습. 코트라 제공

세줄 요약 코트라와 주우즈베키스탄 대사관, 수출입은행이 현지 1위 유통체인 까르진까와 MOU를 체결했다. K푸드 전용 코너에는 라면·스낵·고추장·참기름 등 20여종이 입점하며, 라면 매출은 70% 늘어날 전망이다. 우즈베키스탄 1위 유통체인에 K푸드 전용 코너 신설

라면·고추장·참기름 등 20여종으로 판매 품목 확대

한국 농식품 수출 4년 새 3배 성장, 추가 확대 기대

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한국 농식품 수출의 전략적 요충지인 우즈베키스탄에 있는 최대 유통 체인 매장에 ‘K푸드’ 전용 코너가 정식으로 문을 연다.대한무역투자진흥공사(코트라)와 주우즈베키스탄 대한민국 대사관, 한국수출입은행은 지난 20일 우즈베키스탄 1위 유통체인 ‘까르진까’와 한국 식품 전용 코너 설치를 핵심 내용으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.앞서 농림축산식품부와 코트라가 지난 4월 우즈베키스탄 식품 전시회에 참가한 뒤 대사관이 까르진까 대표와 면담해 전용 코너 설치를 제안했으며, 수출입은행이 금융 협력으로 뒷받침했다. 재외공관의 외교력과 공공기관의 금융·마케팅 지원이 유기적으로 결합해 성과를 낸 것이다.약 160개 매장을 운영하는 까르진까는 기존 라면 2~3종과 초코파이 등 소수의 한국 식품만을 취급해 왔지만 앞으로 K푸드 전용 코너를 통해 라면, 스낵뿐만 아니라 고추장, 참기름, 음료 등 판매 품목을 20여개로 대폭 확대할 예정이다.전용 코너 신설로 라면 판매 수입은 약 70% 늘어난 150만 달러(22억 6600만 달러), 신규 제품 수입은 약 100만 달러에 이를 것으로 예상된다.지난해 한국 식품의 우즈베키스탄으로의 수출액은 1억 8700만 달러(2825억 달러)로 4년 전인 2021년(6400만 달러)보다 3배 가까이 성장했다.코트라는 우선 수도 타슈켄트 내 3개 핵심 매장에 전용 코너를 설치하고 이를 점차 확대할 계획이라고 설명했다.코트라 관계자는 “우즈베키스탄은 한국 수출액이 4년 만에 3배 성장할 만큼 K푸드에 대한 열기가 뜨겁다”며 “K푸드의 해외 신시장 개척을 위해 농식품부와 협력해 10개 전략 국가를 대상으로 맞춤형 시장 개척을 지원하는 ‘농식품 시장 개척’ 사업을 추진 중”이라고 설명했다. 10개 전략 국가는 우즈베키스탄을 비롯해 남아프리카공화국, 칠레, 인도, 아르헨티나, 튀르키예, 과테말라, 카타르, 가나, 라오스다.앞서 산업통상부는 최근 농식품 분야를 20대 전략 수출 품목으로 포함한 바 있다.원도연 주우즈베키스탄 대사는 “재외공관과 공공기관의 협력을 통해 현지 ‘K-이니셔티브’를 구현한 우수 사례”라며 “재외공관은 기존 정부 간 거래(G2G)의 역할을 넘어 정부와 기업 간 거래(G2B) 수출 최일선 전진기지 역할을 하겠다”고 강조했다.우상민 코트라 타슈켄트 무역관장은 “이번 K-푸드 전용 코너를 시작으로 한국 식품의 중앙아시아 시장 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.