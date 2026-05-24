최승호 삼성전자 노조위원장 “정계 진출? 생각 없다”…결과 상관없이 재신임

세줄 요약 삼성전자 노조 최승호 위원장이 임단협 잠정 합의안 찬반 투표 결과와 상관없이 6월 안에 재신임 투표를 하겠다고 밝혔다. 정치권 진출 가능성에는 선을 그었고, 투표율은 82%를 넘으며 가결 여부에 관심이 쏠렸다. 임단협 찬반투표와 무관한 재신임 추진

정계 진출설 부인, 노조 정비 의지 강조

투표율 82% 돌파, 가결 여부 주목

이미지 확대 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 입장을 밝히고 있다. 2026.5.20 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 입장을 밝히고 있다. 2026.5.20 뉴시스

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삼성전자 노동조합의 2026년 임금·단체협약 잠정 합의안 찬반 투표가 진행 중인 가운데, 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장은 투표 결과와 관계없이 위원장 재신임 투표를 6월 내에 진행하겠다는 입장을 밝혔다. 기존의 ‘부결 시 재신임’ 입장에서 한발 더 나아간 것이다.최 위원장은 23일 조합원 공지를 통해 “많은 문자와 카카오톡, 메일 등을 받았지만 모두 답변드리지 못해 죄송하다”며 “제가 할 수 있는 것은 초기업노조를 더 잘 정비하는 것이라고 생각한다”고 말했다.이어 “다만 그것만으로는 조합원들이 체감하기 어려울 것 같다”며 “반대로 생각해봐도 그렇다”고 덧붙였다.앞서 최 위원장은 전날까지만 해도 잠정 합의안 부결시 2026년 교섭은 나머지 집행부에 위임하고, 재신임 투표를 진행하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 이날에는 찬반 투표 결과와 무관하게 재신임 절차를 밟겠다는 입장을 새로 내놨다.또 최근 정치권 진출 가능성이 거론된 데 대해서는 “정계에 진출할 생각은 없다”고 선을 그었다. 앞서 일부 언론은 삼성전자 첫 과반 단일노조를 출범시키고 임단협 잠정 합의안을 이끈 최 위원장에게 정치권이 관심을 보인다고 보도했다.한편 24일 오전 10시 36분 기준 초기업노조 삼성전자지부 투표율은 82.86%로 집계됐다. 전체 선거인 5만 7291명 가운데 4만 7473명이 투표에 참여했다.투표는 지난 22일 오후 2시 시작돼 오는 27일 오전 10시까지 전자투표 방식으로 진행된다. 참여 조합원의 과반이 찬성할 경우 잠정 합의안은 최종 가결돼 법적 효력을 갖게 된다.이번 잠정 합의안에는 기존 성과인센티브(OPI)와 별도로 DS(반도체) 부문에 특별경영성과급을 자사주 형태로 지급하는 방안이 담겼다. 사업 성과의 10.5%를 DS 특별경영성과급 재원으로 활용하는 것이 핵심이다.다만 사업부별 예상 보상 규모와 적용 대상이 다르다는 점에서 내부 의견은 엇갈리고 있다. 특히 스마트폰과 TV 사업 등을 담당하는 DX 부문에서는 상대적으로 보상 수준이 낮을 수 있다는 관측이 나오면서 일부 노조를 중심으로 반발도 이어지고 있다.