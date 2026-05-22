하나로마트 내 다이소 매장 확대…양사 MOU

세줄 요약 아성다이소가 농협경제지주와 업무협약을 체결하고 전국 2200여개 하나로마트에 매장을 확대했다. 상업시설이 부족한 농어촌과 읍·면 지역의 생활용품 접근성을 높이고, 하나로마트는 앵커 테넌트 경쟁력을 강화할 수 있다. 양사는 신상품 개발과 금융 협업도 추진한다. 다이소, 농협경제지주와 하나로마트 입점 확대 협약

농어촌·읍면 생활용품 접근성 및 쇼핑 편의 향상

신상품 개발·금융 협업 등 장기 협력 추진

이미지 확대 김기호(왼쪽 일곱번째) 아성다이소 대표이사와 김주양(왼쪽 여덟번째) 농협경제지주 대표이사가 지난 21일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 진행된 아성다이소와 농협경제지주 MOU 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 아성다이소 제공 닫기 이미지 확대 보기 김기호(왼쪽 일곱번째) 아성다이소 대표이사와 김주양(왼쪽 여덟번째) 농협경제지주 대표이사가 지난 21일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 진행된 아성다이소와 농협경제지주 MOU 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 아성다이소 제공

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균일가 생활용품점 아성다이소는 지난 21일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 농협경제지주와 상호협력을 통한 사업확대 및 동반성장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.이번 업무협약을 통해 전국 2200여개 매장을 보유한 농축협 식품 기반의 하나로마트에 다이소가 입점함하게 된다. 상대적으로 상업시설이 부족한 농어촌 및 읍·면 단위 주민들의 편리한 생활용품 접근성과 쇼핑 편의성 향상에 기여할 것이란 설명이다. 또 농협 하나로마트는 매장내 다양한 상품 경쟁력을 갖춘 앵커 테넌트 경쟁력을 강화할 수 있다.이날 협약식에는 김기호 아성다이소 대표이사와 김주양 농협경제지주 농업경제 대표이사를 비롯한 주요 고위 관계자들이 참석했다.양사는 앞으로 다이소 매장 입점을 통한 사업 경쟁력 제고는 물론 신상품 개발, 금융 협업 등 유통과 금융 간 시너지 확대, 정례 협의체 운영 등 다양한 분야에서 지속 가능한 협력 관계를 구축해 나갈 방침이다.아성다이소 관계자는 “이번 협약을 통해 다이소 매장이 더 다양한 지역 상권에서 고객들을 만날 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로 농협경제지주와 지속가능한 협력관계를 구축해 다양한 매장과 상품, 서비스 등을 선보일 계획”이라고 전했다.