올리브영, 美 1호 오프라인 매장… K뷰티 글로벌 전진기지로

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올리브영, 美 1호 오프라인 매장… K뷰티 글로벌 전진기지로

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-05-22 00:43
수정 2026-05-22 00:43
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미 캘리포니아주 패서디나에
상품마다 경험할 수 있게 운영

올리브영이 미국 본토에 첫 오프라인 매장을 열고 세계 최대 뷰티 시장 공략에 나선다고 21일 밝혔다. 27년간 축적한 뷰티 전문 리테일 운영 역량과 온·오프라인 플랫폼 노하우를 미국 현지에 이식해 K-뷰티와 K-웰니스 브랜드의 글로벌 성장을 지원하는 전진기지로 키운다는 구상이다.

CJ올리브영은 오는 29일 미국 캘리포니아주 패서디나 콜로라도대로 58번지에 ‘올리브영 패서디나점’을 연다. 미국 전용 온라인몰도 같은 날 공식 론칭한다.

이선정 올리브영 대표는 “국내에서 K-뷰티 쇼핑 성지이자 방한 관광 랜드마크로 자리 잡은 올리브영이 글로벌 핵심 거점인 미국에 첫발을 내딛게 됐다”며 “수많은 중소 브랜드를 발굴해 함께 성장해 온 것처럼 해외 시장에 K-뷰티와 K-라이프스타일이 깊숙이 안착하는 데 기여하고자 한다”고 말했다.

패서디나점은 개점 초기 약 400개 뷰티·웰니스 브랜드의 상품 5000여종을 선보인다. 국내 올리브영에서 인기를 검증한 브랜드와 북미 시장 반응이 높은 브랜드, 미국 현지 트렌드를 반영한 글로벌 브랜드를 균형 있게 구성했다.

또 K-뷰티 트렌드를 반영해 짧게는 2주 단위로 매대 구성을 업데이트하고 현지 고객 대상 프로모션과 멤버십 프로그램도 운영할 예정이다.

매장 구성은 고객이 새로운 브랜드와 상품을 발견하고 자신에게 맞는 제품을 경험할 수 있도록 초점을 맞췄다. 히알루론산·PDRN 등 K-뷰티 대표 성분을 중심으로 한 탐색형 매대와 기능성 스킨케어 제품과 연계한 괄사·패치 등 미용 소품 진열 공간도 마련했다.



미국 온라인몰은 35달러 이상 구매 시 무료배송 혜택을 제공한다. 기존 글로벌몰 무료배송 기준인 60달러보다 문턱을 낮췄다.
김지예 기자
세줄 요약
  • 미국 본토 첫 오프라인 매장 개점
  • 패서디나점과 전용 온라인몰 동시 론칭
  • K뷰티·K웰니스 글로벌 거점 구상
2026-05-22 B3면
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