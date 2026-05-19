브릿지코드, ‘M＆A 거래소’ 전면 개편… 소규모 거래도 온라인 기반 지원

세줄 요약 브릿지코드가 사업 매각·인수 플랫폼 ‘M&A 거래소’를 전면 리뉴얼하고 셀프 기반 거래 기능을 추가했다. 중소·벤처기업이 익명으로 안건을 등록하고 NDA, 자료 열람, 인수자 연결까지 온라인에서 진행하도록 했다. 규모가 커지면 기존 자문 서비스인 M&A센터와 연계해 단계별 지원을 제공했다. M&A 거래소 전면 리뉴얼, 셀프 등록 기능 추가

중소·벤처기업 대상 온라인 초기 거래 지원 확대

익명 등록, NDA, 자료 열람까지 플랫폼 내 처리

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브릿지코드는 사업 매각·인수 플랫폼 ‘M＆A 거래소(M＆A Exchange)’의 전면 리뉴얼을 완료하고 셀프 기반 거래 기능을 추가했다고 밝혔다. 이번 조치는 중소·벤처기업이 간편하게 매각 및 인수 의향을 등록하고 시장의 수치적 반응을 확인하도록 유도하는 데 초점을 맞췄다.새롭게 개편된 ‘M＆A 거래소’는 매각 당사자가 직접 안건을 등록하고 거래 절차를 진행하는 온라인 플랫폼 형태로 가동된다. 브릿지코드 측은 기존의 중소·벤처기업 대상 오프라인 자문 서비스인 ‘M＆A센터’와 해당 거래소를 구분해 전체 거래 규모와 세부 특성에 따른 단계별 서비스를 제공할 계획이라고 설명했다.브릿지코드는 그동안 ‘M＆A센터’를 통해 기업가치 평가와 인수자 발굴, 실사, 협상 등 전문 자문 서비스를 운영해왔다. 이번 거래소 리뉴얼을 통해 비교적 규모가 작은 매각·인수 거래 역시 온라인 환경에서 초기 검토와 연결이 가능하도록 서비스 범위를 확대했다.해당 플랫폼 내부에서는 매각 의향을 익명 형태로 등록할 수 있도록 설계됐다. 등록된 안건은 거래소 시스템 이용자와 브릿지코드가 보유한 인수자 네트워크에 동시에 공유되는 프로세스를 거친다. 이후 거래에 필수적인 비밀유지계약(NDA) 체결 절차와 관련 자료 열람 과정 역시 플랫폼 내부 시스템 안에서 이행할 수 있도록 구성됐다.매각자는 단순 거래소 기능만을 이용하는 ‘셀프 매각’ 방식과 자료 정리 및 메시징 지원 서비스가 결합된 ‘매각 패키지’ 중 하나를 선택할 수 있다. 거래 규모가 확대되거나 전문적인 협상 절차가 요구되는 시점에는 ‘M＆A센터’ 자문 서비스로 자동 연계되는 구조다. 인수자 포지션의 이용자 역시 희망 조건을 미리 등록해 두면 관련 안건이 공개되는 시점에 우선적으로 안내를 받게 된다.보안 체계도 강화했다. 상세 재무자료와 기업 소개자료는 공개 단계에서 비공개 처리되며, 거래 당사자 연락처 역시 플랫폼 외부로 노출되지 않는다. NDA 체결 이력과 접속 기록은 별도 저장돼 향후 분쟁 발생 시 확인 자료로 활용된다.최근 중소기업과 스타트업 시장에서는 사업 승계와 투자 회수, 전략적 인수 수요가 확대되면서 초기 단계 M＆A를 지원하는 디지털 플랫폼 수요도 함께 증가하는 흐름을 보이고 있다.박상민 브릿지코드 대표는 “중소·벤처기업에게 M＆A는 중요한 성장 전략이지만, 기업 규모에 맞는 자문 서비스를 찾기 어려운 경우가 많았다”며 “이번 거래소 리뉴얼을 통해 보다 다양한 규모의 거래가 시장 안에서 자연스럽게 연결될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.