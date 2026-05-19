잘못 나간 고속도로 톨게이트, 15분 내 재진입하면 기본요금 900원 면제

연간 68억원 감면 효과 추산

이미지 확대 경부고속도로 서울요금소. 한국도로공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 경부고속도로 서울요금소. 한국도로공사 제공

세줄 요약 국토교통부가 10월부터 고속도로 착오 진출 요금 감면을 시행한다. 폐쇄식 구간에서 출구를 잘못 나간 뒤 15분 안에 동일 요금소로 재진입한 전자지불수단 이용 차량은 기본요금 900원을 면제한다. 연 3회까지 적용한다. 10월부터 착오 진출 차량 기본요금 면제

15분 내 동일 요금소 재진입 시 감면 적용

차량당 연 3회, 전자지불수단 이용 대상

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오는 10월부터 고속도로 이용자가 출구를 잘못 나가도 15분 안에 같은 요금소로 재진입하면 요금 면제를 받을 수 있게 된다.국토교통부는 ‘고속도로 착오 진출 요금 감면’을 10월부터 시행한다고 19일 밝혔다. 감면은 차량당 연 3회까지 적용되며, 감면 대상은 국토부와 한국도로공사가 관리하는 재정고속도로 폐쇄식 구간에서 착오로 진출한 뒤 15분 이내 동일 요금소로 재진입한 전자지불수단 이용 차량이다.통행료는 고속도로 폐쇄식 구간 기준 기본요금 900원과 ㎞당 주행요금 단가에 주행거리를 곱한 주행요금을 합산해 부과한다. 그동안 고속도로 이용자가 출구를 착각해 잘못 나간 경우 짧은 거리임에도 기본요금을 이중으로 부담해야 했다는 문제가 있었다.이에 국토부와 도로공사는 지난해 국정감사에서 이 문제가 지적된 뒤 제도 개선 방안을 마련했다. 이달부터 시스템 개발에 착수한다는 계획이다.국토부는 이번 조치로 연간 약 750만건, 총 68억원 규모의 통행료 감면 효과가 있을 것으로 추산했다. 국토부 관계자는 “통계상 재진입 차량의 90.2%가 연 3회 이내의 착오 진출”이라며 “대부분의 이용자가 혜택을 받을 것으로 예상한다”고 했다.김윤덕 국토부 장관은 “이번 정책은 국민의 작은 불편함도 놓치지 않고 개선하려는 노력의 결과”라며 “이번 조치가 시행되면 착오 진출 시 무리한 차선 변경으로 인한 사고를 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.