중기부, 창업벤처혁신실장에 목승환 서울대 기술지주 대표 임용

창업 프로젝트 성공 위해 민간 발탁

이미지 확대 목승환 서울대 기술지주 대표이사. 중기부 제공 닫기 이미지 확대 보기 목승환 서울대 기술지주 대표이사. 중기부 제공

세줄 요약 중기부가 민간 투자 전문가인 목승환 서울대 기술지주 대표를 창업벤처혁신실장에 임명한다. 그는 대학 연구성과를 사업화하고 유니콘 기업을 키운 경험을 바탕으로, 국가창업시대 전환과 모두의 창업 프로젝트를 이끌 예정이다. 목승환 서울대 기술지주 대표, 중기부 실장 임명

민간 투자·창업 현장 경험 바탕 정책 추진

모두의 창업 프로젝트·딥테크 육성 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중소벤처기업부가 목승환 서울대 기술지주 대표이사를 민간에서 발탁해 ‘모두의 창업 프로젝트’를 맡긴다.중기부는 오는 18일자로 목 대표를 창업벤처혁신실장에 임명한다고 15일 밝혔다. 창업벤처혁신실장은 현 정부 핵심 과제인 ‘국가창업시대로의 대전환’과 ‘모두의 창업 프로젝트’를 추진하는 자리다.목 신임 실장은 서울대 기술지주를 이끌며 대학의 우수 연구 성과를 성공적인 사업으로 연결해왔다.그간 민간 투자 전문가로서 창업기업들을 발굴해 유니콘 기업으로 성장시켜왔으며, 벤처 현장을 거치며 투자 생태계에 대한 높은 이해도를 갖고 있어 기업 중심 정책 설계가 가능하다는 것이 중기부 평가다.중기부는 이번 인사를 바탕으로 벤처기업들이 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원 체계를 고도화할 계획이다. 중기부 관계자는 “목 신임 실장의 창업·벤처 분야 전문성을 바탕으로 딥테크 창업기업 육성, 벤처 4대 강국 도약 등 핵심 정책들이 현장에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것”이라고 전했다.