수입산 호밀 대신할까… 제주서 ‘트리티케일’ 가능성 주목

밀+호밀… 제주기후 적합 생산성·사료가치 높아

지난해 1.0ha 실증사업…올해 7.4ha까지 확대

이미지 확대 제주도 농업기술원은 새로운 사료작물인 트리티케일이 제주지역에서 수입산 호밀을 대체할 조사료로 활용될 가능성을 확인했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도 농업기술원은 새로운 사료작물인 트리티케일이 제주지역에서 수입산 호밀을 대체할 조사료로 활용될 가능성을 확인했다. 제주도 제공

이미지 확대 사료작물 트리티케일 수확 전경. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 사료작물 트리티케일 수확 전경. 제주도 제공

세줄 요약 제주도 농업기술원이 밀과 호밀을 교잡한 조사료 작물 트리티케일의 제주 보급 가능성을 확인한다. 수입산 호밀보다 종자값이 저렴하고 자체 채종도 가능해 경제성이 높다. 현장평가에서도 생육 안정성과 사료 적합성이 좋은 점수를 받는다. 수입산 호밀 대체 작물로 트리티케일 주목

제주 실증 확대, 현장평가 만족도 86점

경제성·안정성 확인, 보급 확대 기대

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제주의 축산 농가에서 사용하는 수입산 호밀을 대체할 새로운 조사료 작물로 ‘트리티케일’이 주목받고 있다.생산성과 경제성, 재배 안정성을 두루 갖춘 것으로 나타나면서 제주지역 보급 확대 가능성에 관심이 쏠린다.제주도 농업기술원은 새로운 사료작물인 트리티케일이 제주지역에서 수입산 호밀을 대체할 조사료로 활용될 가능성을 확인했다고 15일 밝혔다.트리티케일은 밀과 호밀을 교잡해 만든 작물이다. 가축 기호성과 영양성이 뛰어난 밀의 장점에다 추위와 쓰러짐에 강한 호밀의 특성을 함께 갖췄다.최근 전국적으로 재배면적도 빠르게 늘고 있다. 전국 재배면적은 2019년 180㏊에서 올해 1600㏊로 확대됐다. 수입산 호밀과 달리 농가에서 자체 종자 채종이 가능하고 가격도 상대적으로 저렴한 점이 장점으로 꼽힌다. 종자 가격은 20㎏ 기준 트리티케일이 4만원, 수입산 호밀은 5만 5000원 수준이다.농업기술원은 제주지역 재배 가능성을 확인하기 위해 지난해 1.0㏊ 규모로 시작한 실증사업을 올해 7.4㏊까지 확대했다.지난 8일에는 서귀포시 표선면 가시리에서 국립식량과학원, 서귀포시축산협동조합과 함께 현장평가를 실시했다. 현장에는 축산농가 등 48명이 참석해 생육 상태와 사료 적합성 등을 점검했다.평가 결과 종합 만족도는 86점으로 나타났다. 공급 확대 필요성(90점)과 실증 지속 추진 필요성(90점), 수량성(86점) 등에서 높은 점수를 받았다.현장에 참여한 농가들은 트리티케일이 제주 기후 여건에서 생육 안정성이 높고 사료작물로서 적합성이 크다고 평가했다.농업기술원은 앞으로 제주 환경에 적합한 혼파 재배 기술과 사료 기호성 검증을 지속 추진할 계획이다. 특히 2027년부터는 도내 축산업협동조합과 공동 실증사업을 확대해 단계적으로 현장 보급을 늘려나갈 방침이다.이정배 농업기술원 식량작물연구팀장은 “트리티케일은 제주 기후환경에 적합하면서 생산성과 사료 가치가 높은 작물”이라며 “실증시험 결과를 바탕으로 현장 보급 확대에 적극 나서겠다”고 말했다.