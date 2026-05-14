국산 신선우유, 단백질 시장 내 천연 영양 공급원으로 부각... 가공 원료와 차별화

세줄 요약 국내 단백질 식품 시장이 커지며 소비자 관심이 함량에서 원재료와 제조 방식으로 옮겨갔다. 국산 신선우유는 원유를 살균한 뒤 추가 가공 없이 유통돼 단백질과 칼슘, 비타민, 미네랄을 함께 제공하는 자연식품으로 부각됐다. 단백질 시장 성장, 소비 기준 변화

가공식품 대신 원재료 품질 관심 확대

국산 신선우유, 천연 영양원 부각

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국내 단백질 식품 시장이 성장세를 이어오면서 단백질 섭취가 일상적인 식문화의 일부로 자리 잡았다. 단백질 음료와 각종 강화 식품이 잇따라 출시되는 가운데, 소비자들의 선택 기준이 단순 함량 수치를 넘어 원재료와 제조 방식으로 옮겨가고 있다.시중에 유통되는 단백질 음료 상당수는 유청 단백질 분말 등 정제된 원료를 기반으로 하며, 감미료·향료 등 부원료가 포함되는 경우도 있다. 이에 따라 가공식품 중심의 단백질 소비 방식에 대한 재검토 움직임도 나타나고 있다.북미·유럽 등 해외 시장에서는 단백질 강화 식품과 식물성 대체음료의 성장 속도가 완만해지는 양상이 관측되고 있다. 일부 글로벌 브랜드와 유통사들이 제품 전략을 재정비하는 가운데, 가공 정도와 원재료 품질에 대한 소비자 관심이 높아지는 흐름이다.이런 배경 속에서 첨가물 없이 섭취할 수 있는 자연식품으로서 우유가 관심을 받고 있다. 국산 신선우유는 원유를 살균한 뒤 추가 가공 없이 유통되며, 단백질·칼슘·비타민·미네랄 등 여러 영양소를 함께 공급한다.우유 단백질은 체내에서 필요로 하는 필수 아미노산을 포함하고 있으며, 다양한 영양소와 함께 섭취된다는 점에서 균형 잡힌 영양 공급원으로 평가된다. 특정 성분만을 집중 강화한 가공식품과 구별되는 특성이다.신선도 측면에서 국산 신선우유는 생산부터 소비자 전달까지 전 과정에서 5도 이하 냉장 상태를 유지하는 콜드체인 시스템으로 관리된다. 비교적 짧은 유통 기간 내 전달된다는 점도 신선도를 중시하는 소비자들의 선택 기준과 맞닿아 있다.단백질 소비 기준이 섭취량 중심에서 섭취 방식과 원재료 품질로 이동함에 따라 가공식품과 천연식품에 대한 시장의 평가가 세분화되고 있다. 원재료의 가공 정도와 영양 성분의 자연적 함유 상태가 소비자의 주요한 판단 근거로 작용하고 있다.