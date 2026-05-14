코트라·보훈부, 국회 보훈사적지 보존관리 활성화

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코트라·보훈부, 국회 보훈사적지 보존관리 활성화

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-05-14 00:07
수정 2026-05-14 00:07
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대한무역투자진흥공사(코트라)와 국가보훈부가 13일 ‘국외 보훈사적지의 보존관리 및 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 국외사적지란 상하이 정부임시청사처럼 외국에 있는 독립운동 현장이나 유적지로 전 세계 39개국 1400여곳에 이른다.

코트라는 보훈부가 세계 각지의 해외무역관을 활용해 국외 보훈사적지를 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 보훈부는 코트라 해외무역관이 현장에서 실질적인 관리와 홍보를 할 수 있도록 국외 보훈사적지에 대한 정보를 제공한다. 특히 코트라는 이번 협약을 통해 우리 기업과 현지 기업이 비즈니스 관계에서 신뢰를 쌓을 수 있도록 적극 협력한다.

세종 강주리 기자
2026-05-14 B3면
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