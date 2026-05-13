성장엔 ‘빛’ 고용엔 ‘그림자’… 반도체 호황의 역설

신규 취업자 16개월 만에 최저

이미지 확대 지난 4월 청년층(15~29세) 고용률이 43.7%를 기록하며 2024년 5월 이후 2년째 마이너스를 기록한 가운데 한 청년이 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에 게시된 구인 정보를 살펴보고 있다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 4월 청년층(15~29세) 고용률이 43.7%를 기록하며 2024년 5월 이후 2년째 마이너스를 기록한 가운데 한 청년이 13일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에 게시된 구인 정보를 살펴보고 있다.

도준석 전문기자

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

세줄 요약 KDI가 반도체 수출과 추경 효과를 반영해 올해 성장률 전망을 1.9%에서 2.5%로 높였다. 그러나 지난달 취업자 증가는 7만4000명에 그쳤고, 도소매·숙박음식·제조·건설업 고용은 줄었다. AI 확산으로 전문직 채용도 급감해 청년고용률은 43.7%로 24개월째 하락했다. KDI, 반도체 호조 반영해 성장률 2.5% 상향

취업자 증가 7만4000명, 내수 업종 고용 위축

AI 확산 속 청년고용률 43.7%, 24개월 하락

2026-05-14 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반도체 슈퍼사이클(장기 호황)에 따른 국내총생산(GDP) 반등과 세수 풍년이 가시화했지만 호황의 온기가 고용시장까지 닿지 않고 있다. 인공지능(AI)이 일자리를 잠식하는 속도까지 더욱 빨라지면서 고용시장에 부는 한파는 태풍으로 변해가고 있다.한국개발연구원(KDI)은 13일 발표한 ‘2026년 상반기 경제전망’에서 올해 한국의 경제성장률 전망치로 2.5%를 제시했다. 중동전쟁이 일어나기 전인 지난 2월 발표한 1.9%에서 0.6% 포인트 상향 조정했다. KDI는 “반도체 수출 기여도가 0.3% 포인트 이상, 추가경정예산 편성이 0.2% 포인트 높이는 것으로 추정했고, 중동전쟁은 0.5% 포인트 낮추는 요인으로 작용했다”고 평가했다. 내년 성장률은 1.7%로 전망했다. 1.5% 안팎으로 추정되는 잠재성장률을 웃도는 ‘경기 확장 국면’에 진입할 가능성이 커진 것이다.하지만 반등하는 경기 지표와 달리 고용은 ‘악화일로’다. 국가데이터처가 이날 발표한 ‘고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2896만 1000명으로 지난해 같은 달보다 7만 4000명 증가하는 데 그쳤다. 비상사태가 있었던 2024년 12월 5만 2000명 감소한 이후 16개월 만에 가장 적은 증가 폭이다. 정부는 “중동전쟁 영향 장기화에 따른 소비심리 위축 등이 반영된 결과”라고 설명했다.내수가 얼어붙으면서 관련 업종 고용이 위축됐다. 도소매업(-5만 2000명)은 2개월째 감소, 숙박·음식점업(-2만 9000명)은 9개월 만에 최대 폭으로 감소했다. 제조업(-5만 5000명)은 22개월째, 건설업(-8000명)은 24개월째 감소세다.AI의 ‘일자리 대체’는 더욱 가속화하고 있다. 변호사·회계사 등을 포함하는 전문·과학 및 기술서비스업 취업자는 지난달 11만 5000명 급감했다. 이는 관련 통계를 작성한 2013년 이래 가장 큰 하락 폭이다. 전문직 신입 채용이 위축된 영향으로 분석된다.AI는 청년층에게 실질적인 위협으로 다가오고 있다. 지난달 15~29세 취업자는 19만 4000명이 줄었다. 고용률은 43.7%로 전년 동월 대비 1.6% 포인트 떨어졌다. 이는 2024년 2월 이후 24개월 연속 하락으로 글로벌 금융위기 영향을 받은 2005년 9월~2009년 11월까지 51개월 하락한 이후 최장기간이다.한국은행이 지난해 발표한 ‘AI 확산과 청년고용 위축’ 보고서에 따르면 2022년 7월부터 2025년 7월까지 3년간 감소한 청년층 일자리 21만 1000개 중 98%에 달하는 20만 8000개가 AI 노출도가 높은 업종에 집중됐다. 특히 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 출판업, 전문 서비스업, 정보 서비스업 등 청년 선호도가 높은 지식 기반 산업에서 고용 감소가 두드러졌다고 짚었다.수출 호조가 내수와 고용으로 이어지는 ‘낙수 효과’가 실종된 배경에 대해 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “반도체 산업은 고도의 자동화 설비를 기반으로 하는 자본 집약적 구조여서 매출이 급증해도 자동차 산업처럼 일자리 창출로 이어지는 연결고리가 약하다”고 분석했다.