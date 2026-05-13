닥터에디션, 아동용 오메가3 ‘DHA 드롭스’ 출시

세줄 요약 닥터에디션이 성장기 아동을 위한 식물성 오메가3 ‘DHA 드롭스’를 출시했다. 체내 이용률이 높은 rTG형 DHA 100mg을 담고 전 성분 식물성 기반으로 비건 인증을 받았다. 1회분 개별 포장과 트위스트 오프 캡슐로 산패 걱정과 섭취 편의성도 높였다. 성장기 아동용 식물성 오메가3 신제품 출시

rTG형 DHA 100mg, 비건 인증 원료 적용

개별 포장 캡슐로 산패 걱정과 편의성 개선

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㈜에프앤디넷의 병원 유통 건강기능식품 브랜드 ‘닥터에디션’이 성장기 아동을 위한 식물성 오메가3 ‘닥터에디션 DHA 드롭스’를 출시했다고 14일 밝혔다. 이번 제품은 비건 인증과 rTG형 원료를 병원 유통망과 결합해 아동용 오메가3 시장 내 제품 경쟁력을 확보했다.두뇌와 망막의 주요 구성 성분인 DHA는 아동 발달기에 필수적인 영양소이나 체내 합성이 충분하지 않아 외부 섭취가 요구된다. 이번 신제품은 이러한 영양 특성을 고려해 유럽식품안전청(EFSA) 기준에 맞춰 1일 DHA 100mg을 섭취하도록 설계했다. 원료는 체내 이용률과 순도가 높은 스페인 솔루텍스(Solutex)사의 rTG형 DHA를 사용했으며 전 성분 식물성 기반으로 비건 인증을 완료했다.또한 산패에 민감한 DHA 특성을 고려해 1회 섭취량씩 개별 포장한 ‘트위스트 오프 캡슐’을 적용했다. 캡슐 끝을 비틀어 내용물을 짜내 우유나 죽 등에 섞어 섭취할 수 있도록 해 위생성과 편의성을 높였다. 여기에 색소·향료·감미료 등 첨가물을 배제해 어린이도 부담 없이 섭취할 수 있도록 했다.닥터에디션 관계자는 “이번 DHA 드롭스는 국내 아동의 DHA 섭취 수준이 EFSA 및 WHO 권장 기준에 비해 부족하다는 점에 주목해 원료와 안전성 전반을 고려해 개발한 제품”이라며 “병원 기반 전문 채널에서 신뢰받는 브랜드로서 고품질 영양 솔루션을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.