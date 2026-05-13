‘불닭 효과 지속’…삼양식품 1분기 매출 7144억·영업익 1771억 ‘최대 실적’

세줄 요약 삼양식품이 해외에서 이어진 불닭볶음면 인기에 힘입어 1분기 매출 7144억원, 영업이익 1771억원을 기록했다. 전년 대비 각각 35%, 32% 늘며 분기 최대 실적을 냈고, 영업이익률도 24.8%로 5분기 연속 20%대를 지켰다. 불닭볶음면 인기 지속, 1분기 최대 실적 달성

매출 7144억·영업익 1771억, 전년 대비 큰 폭 증가

해외 매출 확대와 생산능력 증대가 성장 견인

이미지 확대 삼양식품 명동 신사옥. 삼양식품 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼양식품 명동 신사옥. 삼양식품 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

해외 시장에서 ‘불닭볶음면’ 인기가 지속되면서 삼양식품이 올해 1분기 컨센서스를 웃도는 분기 최대 실적을 달성했다.삼양식품은 1분기 연결기준으로 매출 7144억원, 영업이익 1771억원을 기록했다고 13일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 35%, 영업이익은 32% 증가했다. 역대 분기 최고 기록이다. 영업이익률은 24.8%를 기록하며 5분기 연속 20%대를 유지했다.1분기 호실적은 글로벌 시장에서의 견조한 수요와 생산 능력 증대, 우호적인 환율 환경이 복합적으로 작용했다. 특히 해외 매출이 전년 동기 대비 38% 증가한 5850억원을 기록하며 실적을 견인했다. 밀양 2공장 가동률 상승에 따라 확대된 공급 물량이 유럽·미주 수요를 충족시키며 매출이 대폭 늘었다는 설명이다.전체 해외 법인이 모두 두 자릿수 이상의 성장률을 보였는데 특히 유럽의 성장률이 215%(매출액 770억원)로 가장 높았다. 영국 법인 신규 설립과 독일, 네덜란드 등에서 주요 유통 채널 입점이 확대된 것이 주효했다. 수출 최대 시장인 미국과 중국에서도 안정적인 성장세를 이어갔다. 미국 법인은 전년 동기 대비 37% 증가한 1850억원, 중국 법인은 36% 늘어난 1710억원의 매출을 기록했다.삼양식품 관계자는 “어려운 대외 여건에도 호실적을 달성하며 불닭 브랜드의 경쟁력과 함께 성장의 지속성을 입증했다”며 “올해는 글로벌 경영 체계 강화와 생산·판매 인프라 확장에 집중하며 고성장 기반을 더욱 굳건히 할 계획”이라고 말했다.