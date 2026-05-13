에이유브랜즈, 1분기 실적 호조… 아시아 대표 패션기업 도약 선언

세줄 요약 에이유브랜즈가 2026년 1분기 연결 기준 매출 185억원, 영업이익 20억원을 올리며 전년 대비 큰 폭의 성장을 보였다. 해외 매출 비중은 46%로 높아졌고, 외국인·관광객 매출까지 더하면 66%에 달했다. 회사는 한국·중국·일본을 잇는 아시아 사업 체계를 강화하겠다고 밝혔다. 1분기 매출 185억원, 영업이익 20억원 기록

해외 매출 비중 46%로 급증, 구조 전환 가속

한국·중국·일본 잇는 아시아 통합 전략 추진

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에이유브랜즈가 글로벌 시장 중심의 사업 구조 재편을 통해 2026년 1분기 실적 성장을 기록했다고 밝혔다.에이유브랜즈의 2026년 1분기 연결 기준 매출액은 185억원, 영업이익은 20억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 매출 136%, 영업이익 154%가 각각 증가한 수치다.이번 실적의 주요 요인은 매출 구조의 변화다. 한국 시장 중심에서 탈피한 결과, 1분기 전체 매출 중 해외 매출 비중은 46%를 차지했다. 지난해 1분기 해외 매출 비중인 22%와 비교해 1년 만에 두 배 이상 상승했다. 여기에 국내 거주 외국인 및 관광객을 통해 발생한 매출을 합산하면 전체의 66%에 달한다.에이유브랜즈는 이를 발판 삼아 아시아 권역을 하나로 묶는 사업 체계 구축에 속도를 낸다. 한국에서 브랜드를 기획하고 중국에서 시장을 선점하며, 일본의 유통망을 통해 확산하는 그림이다.이를 통해 상품 수출 방식을 넘어 기획, 제조, 판매 전 과정을 직접 관할하는 사업 모델 완성이 핵심 전략이다.에이유브랜즈 관계자는 “올해 1분기가 글로벌 사업 구조의 성과가 구체적으로 드러나기 시작한 시점”이라며 “1200억원 규모의 연간 매출 목표 달성과 함께 아시아 패션 시장을 직접 통제하는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.