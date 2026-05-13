4월 취업자 증가폭 7만명대 급감…16개월 만에 최소

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4월 취업자 증가폭 7만명대 급감…16개월 만에 최소

박은서 기자
박은서 기자
입력 2026-05-13 08:13
수정 2026-05-13 08:28
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세줄 요약
  • 4월 취업자 증가폭 7만4000명으로 급감
  • 제조업·건설업 부진, 청년층 19만4000명 감소
  • 고용률 63.0% 하락, 실업률 2.9% 유지
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사진은 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘KB굿잡 우수기업 취업박람회’. 연합뉴스
사진은 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘KB굿잡 우수기업 취업박람회’. 연합뉴스


지난달 취업자 수 증가폭이 7만 4000명에 그치며 고용시장이 얼어붙었다. 제조업과 건설업 고용 부진이 이어진 가운데 15~29세 취업자가 20만명 가까이 줄면서 청년 고용 한파가 지속됐다.

13일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 4월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자 수는 2896만 1000명으로 전년 동월 대비 7만 4000명(0.3%) 증가했다.

월간 취업자 수 증가폭은 올해 1월 10만 8000명에서 지난 2월(23만 4000명)과 3월(20만 6000명) 2개월 연속 20만명대 증가폭을 기록했다. 4월 취업자 증가폭은 2024년 12월(-5만 2000명) 이후 16개월 만에 최소치다.

산업별로 보면 보건업 및 사회복지서비스업(26만 1000명), 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업(5만 4000명), 부동산업(4만 9000명) 등에서 취업자가 늘었다.

반면 전문·과학 및 기술서비스업은 전년 동월보다 11만 5000명이 줄어 2013년 산업분류 개편 이래 가장 큰 폭으로 줄었다. 인공지능(AI) 확산에 따른 업황 부진으로 신규 채용이 줄어든 영향으로 해석된다.

건설업(-8000명)은 24개월, 제조업(-5만 5000명)은 22개월째 감소세가 지속됐다.

연령대별로 보면 60세 이상은 18만 9000명, 30대는 8만 4000명, 50대는 1만 1000명이 늘었지만 15~29세 청년층은 19만 4000명이 줄었다.

4월 고용률은 63.0%로 전년 동월 대비 0.2%포인트 감소했다. 15~29세 청년층 고용률은 1.6%포인트 하락한 43.7%를 기록했다.

4월 실업자는 85만 3000명으로 전년 동월 대비 2000명(0.2%) 감소했다. 실업률은 2.9%로 전년 동월과 같았다.
세종 박은서 기자
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