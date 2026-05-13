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농협 ‘농심천심 국민참여단’ 600명 발대식

박소연 기자
입력 2026-05-13 00:48
수정 2026-05-13 00:48
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‘농심천심 국민참여단 발대식’을 마친 대학생 봉사단원들이 12일 경기 안성시 대덕농협 육묘장에서 모판을 옮기고 있다. 연합뉴스
‘농심천심 국민참여단 발대식’을 마친 대학생 봉사단원들이 12일 경기 안성시 대덕농협 육묘장에서 모판을 옮기고 있다.
연합뉴스


농협중앙회는 경기 안성시 안성팜랜드에서 ‘농심천심 국민참여단 발대식’을 열고 대학생 봉사단과 농협 임직원 등 600여명과 함께 농촌 활력 회복 실천 의지를 다졌다고 12일 밝혔다.

농심천심 국민참여단은 단순 일손돕기를 넘어 국민이 직접 농촌 현장을 찾아 전공과 재능을 나누는 참여형 상생 모델이다.

발대식 이후 참여단은 안성 지역 농촌 현장으로 이동해 재능 나눔 활동을 진행했다. 소방학과 학생들은 노후 농가 화재감지기 교체와 안전 점검을 맡았고, 간호·물리치료학과 학생들은 고령 농업인을 대상으로 건강 상태 측정과 마사지, 저주파 치료 등을 실시했다.

강호동 농협중앙회장은 “고령화와 인구 감소로 어려움을 겪는 농촌에 새로운 희망과 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

박소연 기자
2026-05-13 B2면
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