렉스필, 미스코리아 진 출신 이지안과 공식 조인식 진행

세줄 요약 하이엔드 수면 브랜드 렉스필이 방송인 겸 미스코리아 진 출신 이지안과 공식 조인식을 진행했다. 양측은 브랜드 가치와 세련된 이미지가 맞닿아 있다고 보고, 앞으로 홍보와 다양한 연계 활동을 함께 펼칠 계획이다. 렉스필, 이지안과 공식 조인식 진행

브랜드 가치와 이미지 부합 판단

홍보·연계 활동 공동 전개 계획

이미지 확대 미스코리아 진 이지안이 홍보대사 조인식 체결 후 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필 제공) 닫기 이미지 확대 보기 미스코리아 진 이지안이 홍보대사 조인식 체결 후 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필 제공)

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대한민국 하이엔드 수면 브랜드 렉스필(LEXFEEL)이 방송인 겸 미스코리아 진 출신 이지안과 공식 조인식을 진행하며 특별한 인연을 이어간다.이지안은 배우 이병헌의 동생이자 미스코리아 진 출신으로 방송 활동을 이어오고 있으며, 세련된 이미지로 꾸준한 인지도를 유지하고 있다.이번 조인식은 렉스필이 지향하는 브랜드 가치와 이지안의 대외적 이미지가 부합한다는 판단에 따라 추진됐다. 양측은 이번 협약을 기점으로 브랜드 홍보를 비롯한 다양한 연계 활동을 공동으로 전개해 나갈 계획이다.렉스필 관계자는 “이지안의 품격 있는 이미지와 라이프스타일이 브랜드 방향성과 잘 어우러진다고 판단했다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 고객들에게 프리미엄 브랜드 가치를 전달할 계획”이라고 밝혔다.한편 렉스필은 기능성과 품질을 기반으로 수면 문화를 제공하는 전문 브랜드로, 차별화된 기술력을 바탕으로 시장 내 입지를 구축하고 있다.