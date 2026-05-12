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SK하이닉스 곽노정, 빌 게이츠·나델라 만난다…AI 메모리 동맹

이범수 기자
이범수 기자
입력 2026-05-12 17:05
수정 2026-05-12 17:05
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미국 ‘MS CEO 서밋’ 참석…HBM·D램 등 메모리 공급 논의할 듯

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곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 SK하이닉스 제공
곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장
SK하이닉스 제공


곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 마이크로소프트(MS) 창업자인 빌 게이츠와 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO) 등을 잇달아 만난다. 이번 회동을 계기로 고대역폭 메모리(HBM) 등 AI 메모리 공급을 둘러싼 양사 간 전략적 파트너십이 한층 공고해질 전망이다.

12일 업계에 따르면 곽 대표는 이날(현지시간) 미국 워싱턴주 레드먼드 MS 본사에서 열리는 ‘MS CEO 서밋 2026’에 참석하는 것으로 알려졌다. 곽 대표는 지난 2024년 행사에도 참석한 바 있다.

MS CEO 서밋은 MS가 전 세계 주요 기업 CEO와 업계 전문가를 본사로 초청해 기술 트렌드와 사업 전략을 공유하는 비공개 행사다. 행사는 초청장을 받은 일부 인사들만 참석할 수 있는 프라이빗 성격의 네트워크 장으로 알려져 있다.

특히 행사 막바지에는 빌 게이츠 주재 공식 만찬도 예정돼 있다. 빌 게이츠 자택에서 열리는 이 만찬은 한동안 중단됐다가 최근 재개된 것으로 알려졌다. 곽 대표 역시 해당 일정에 참여할 가능성이 있는 것으로 전해졌다.

이미 AI 메모리 분야에서 MS와 SK하이닉스는 긴밀한 협력 관계를 구축하고 있다. MS는 SK하이닉스로부터 D램과 낸드플래시를 공급받는 대형 고객사로, 현재는 자사의 최신 인공지능(AI) 칩 ‘마이아 200’에도 SK하이닉스의 HBM3E(5세대)를 탑재하고 있다.

MS는 이 칩을 미국 아이오와주 데이터센터에 이미 설치했고, 애리조나주의 데이터센터에도 추가하는 등 향후 사용처는 더 확대될 것으로 보인다.

업계에서는 전 세계적인 AI 확산으로 메모리 수급이 타이트해진 상황에서, 이번 곽 사장의 행보가 주요 고객사와의 장기적인 공급 안정성을 확보하고 차세대 제품에 대한 기술 공조를 강화하기 위한 전략적 행보로 해석한다.

한편 행사에서 여러 글로벌 기업 CEO들과 만나는 만큼 MS 외 다른 기업들과의 추가 협력 논의도 있을 수 있다. SK하이닉스는 엔비디아, MS뿐 아니라 구글, 아마존웹서비스(AWS) 등 주요 빅테크들과도 메모리 협력을 전방위로 강화하고 있다.
이범수 기자
세줄 요약
  • 곽노정 사장, MS CEO 서밋 참석 예정
  • 빌 게이츠·나델라와 AI 메모리 협력 논의
  • HBM3E 탑재 확대, 공급 안정성 강화
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