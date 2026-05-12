“절대 안 판다” 원칙 깨더니…7일간 ‘비트코인 535개’ 또 쓸어 담은 이 남자

세줄 요약 스트래티지가 마이클 세일러 회장의 매도 가능성 발언 직후 비트코인 535개를 추가 매입했다. 4일부터 10일까지 평균 8만340달러에 사들여 총 4300만달러를 투입했고, 보유량은 81만8869개로 늘었다. 시장은 배당 재원 마련을 위한 일부 매도 가능성에 촉각을 곤두세웠지만, 회사는 다시 매집 의지를 드러냈다. 세일러 발언 직후 비트코인 535개 추가 매입

총 보유량 81만8869개로 확대, 매집 재개

실적 부진에도 주가 상승, 시장 반응은 긍정

이미지 확대 마이클 세일러 스트래티지 회장. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마이클 세일러 스트래티지 회장. AFP 연합뉴스

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세계 최대 규모 비트코인 투자 기업 스트래티지가 비트코인 매집을 재개했다. 마이클 세일러 스트래티지 회장이 ‘비트코인은 절대 팔지 않는다’는 기존의 원칙을 깨고 일부 매도 가능성을 내비친 지 불과 며칠 만에 나온 행보다.11일 코인텔레그래프와 코인데스크 등에 따르면 스트래티지는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시 서류를 통해 지난 4일부터 10일 사이 비트코인 535개를 추가 매입했다고 밝혔다. 평균 매수가는 개당 8만 340달러로, 투자 총액은 4300만 달러(약 639억원)에 달한다.이번 추가 매입으로 스트래티지가 보유한 비트코인은 총 81만 8869개가 됐다. 현재까지 누적 투자 금액은 약 618억 6000만 달러(약 91조 4417억원)이며, 전체 평균 매수가는 개당 7만 5540달러(1억 1200만원) 수준이다. 이들이 비트코인을 대량으로 사들인 것은 지난달 27일 3273개(약 2억 5500만 달러 규모)를 매입한 이후 처음이다.앞서 스트래티지는 지난 5일, 시장 예상치를 크게 밑도는 1분기 실적을 발표했다. 매출은 전망치인 1억 2507만 달러(약 1856억원)에 못 미치는 1억 2430만 달러(약 1844억원)를 기록했으며, 주당순손실은 38.25달러로 예상보다 101.53%나 낮았다.특히 세일러 회장은 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “배당금은 아마 비트코인 일부를 팔아 지급할 것”이라고 언급해 큰 화제를 모았다.이는 그가 오랫동안 고수해온 ‘비트코인은 절대 팔지 않는다’는 원칙을 완전히 뒤집는 발언이라는 평가를 받았다. 일각에서는 스트래티지의 비트코인 처분이 시장 전체의 투매로 이어질 수 있다는 우려가 나오기도 했다.하지만 이번 매입을 통해 세일러 회장이 비트코인 축적 의지를 다시금 분명히 한 셈이다.투자자들의 반응은 대체로 긍정적이었다. 스트래티지 주가는 개장 전 거래부터 4.3% 상승하며 188달러 수준에 거래됐다. 올해 들어 비트코인 가격은 7.2% 하락했으나, 스트래티지의 주가는 오히려 23% 상승하며 상대적으로 견조한 흐름을 보이고 있다.