피코그램, 미국 WQA 전시회 종료 및 현지 합자 법인 PICOGRAM USA 공식 출범

세줄 요약 피코그램이 미국 현지 합자 법인 PICOGRAM USA를 공식 출범하고 북미 사업 확대에 속도를 냈다. WQA 전시회에서는 친환경 정수기 에코클릭과 바이오 뷰티 브랜드 셀린스템을 소개하며 현지 바이어들의 관심을 끌었고, 신규 고객사 확보와 유통·마케팅 거점 마련 성과를 거뒀다. 미국 합자법인 PICOGRAM USA 공식 출범

WQA 전시회서 에코클릭·셀린스템 공개

북미 유통·마케팅 거점 확보 및 확장

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글로벌 생활환경가전 기업 피코그램(대표이사 최석림)이 미국 현지 합자 법인 ‘PICOGRAM USA’를 공식 출범하고 북미 사업 확장을 추진한다.피코그램은 5월 2일 캘리포니아 라 미라다(La Mirada)에서 PICOGRAM USA의 주주 계약을 완료하며 법인 설립을 마무리했다. 해당 법인은 북미 시장 진출의 핵심 거점으로, 자사 정수기 브랜드 ‘퓨리얼(PUREAL)’의 유통과 마케팅 실무를 전담한다. 더불어 바이오 뷰티 브랜드 ‘셀린스템(CELLINSTEM)’의 북미 권역 런칭 프로젝트를 총괄할 예정이다.신규 법인 출범에 앞서 지난 4월 29일과 30일, 피코그램은 미국 플로리다에서 열린 ‘WQA 컨벤션 및 전시회(WQA Convention ＆ Exposition)’에 참가해 정수 솔루션 제품군을 출품했다. 이를 통해 기존 거래선과의 산업적 협력을 강화하고 북미 전역의 신규 고객사를 추가 확보하는 실적을 냈다.전시의 핵심 제품은 친환경 언더싱크 정수기 에코클릭(EcoClick)이었다. 소재만 원터치로 교체하는 구조로 플라스틱 배출량을 줄인 이 제품은 지속 가능성을 중시하는 북미 시장에서 현지 바이어들의 주목을 받았다. 바이어들은 에코클릭을 친환경성과 사용자 편의성을 고려한 솔루션으로 평가했다.셀린스템은 독자 특허 기술 ‘리엘라좀(Re:Elasome)’ 공법이 적용된 제품이다. 인체 세포막과 유사한 구조의 미세 입자를 활용해 유효 성분의 체내 흡수율을 높였다. 식물 유래 엑소좀과 인체 줄기세포 배양액을 결합한 ‘듀얼 엑소좀(Dual Exosome)’ 방식을 통해 피부 재생 및 안티에이징 기능성을 제공한다.피코그램은 미국 내 K-코스메틱 수요 속에 과학적 데이터와 기술력을 앞세워 북미 바이오 코스메틱 시장을 선점한다는 전략이다.최석림 피코그램 대표이사는 “WQA 전시회에서 확인한 신제품들의 경쟁력과 PICOGRAM USA의 정식 출범은 글로벌 기업으로서의 위상을 높이는 전환점이 될 것”이라며, “청정 가전과 바이오 뷰티를 아우르는 비즈니스 모델로 북미 시장에서 사업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.