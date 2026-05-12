한전, 12년 연속 다우존스 ‘Best-in-Class’ Asia Pacific 지수 편입

국내 공기업 유일…글로벌 무대서 ‘지속가능 경영’ 경쟁력 입증

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세줄 요약 한국전력이 S&P 글로벌의 2026년 다우존스 Best-in-Class Asia Pacific 지수에 공기업으로는 유일하게 12년 연속 편입됐다. ESG 관리체계 혁신과 지속가능경영 성과를 인정받았고, 향후 World 지수 편입도 노리고 있다. 한전, 다우존스 Asia Pacific 12년 연속 편입

공기업 유일 선정, ESG 경쟁력 대외 입증

전년 대비 10점 상승, 76점 기록

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한국전력이 최근 S＆P 글로벌이 발표한 ‘2026년 다우존스 Best-in-Class Asia Pacific’(DJBIC) 지수에 공기업으로는 유일하게 12년 연속 편입됐다. 글로벌 무대에서 지속가능경영 경쟁력을 입증했다는 평가다.DJBIC는 세계 최고 권위의 ‘지속가능경영 지수’로, 매년 기업의 환경(E)·사회(S)·거버넌스(G) 전반을 종합적으로 평가한다. 산업군별 우수기업을 ‘World’, ‘Asia Pacific’, ‘Korea’ 등으로 구분·엄선하여 글로벌 투자자들의 책임투자를 위한 기준으로 활용되고 있다.한전이 편입된 ‘Asia Pacific’은 아시아·오세아니아 지역 600대 기업 중 상위 20% 이내의 기업들만 이름을 올릴 수 있는 지수다.올해 국내기업에서는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 네이버 등 46개 기업이 선정됐고, 공기업으로는 유일하게 한전이 포함됐다.특히, 한전은 전년 대비 10점이나 상승한 76점을 기록, 그동안 어려운 경영 여건 속에서도 ESG 관리체계를 지속적으로 혁신해 온 노력과 성과를 대외적으로 인정받았다. 한전은 이를 발판으로 전 세계 2500대 기업 중 상위 10%만 선정되는 ‘World’ 지수 편입을 목표로 도전적인 행보를 이어갈 계획이다.