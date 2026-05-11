“보험 깨서 주식으로”…증시 머니무브에 생보 해지환급금 20% 증가

생명보험사 해지환급금 규모 3년 만에 증가세

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세줄 요약 코스피 상승 기대와 증시 머니무브가 맞물리며 암보험·종신보험·연금보험 해지가 늘었다. 올해 2월 생보 해지환급금은 8조4778억원으로 20.6% 증가했고, 1분기 대형 3사도 16.3% 늘었다. 증시 머니무브 확산, 보험 해지 증가

생보 해지환급금 3년 만에 증가 전환

보장 공백·수익 감소 우려 제기

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코스피 8000선 돌파를 앞두고 증시로 자금이 이동하는 ‘머니무브’ 흐름이 보험업계로 확산하고 있다. 암보험·종신보험·연금보험 등을 해지해 주식 투자 자금으로 돌리는 움직임이 늘면서 생명보험사의 해지환급금 규모가 3년 만에 증가세로 돌아섰다.11일 보험업계에 따르면 올해 2월 기준 생명보험사의 해지환급금은 8조 4778억원으로 전년 동기 대비 20.6% 증가했다. 해지환급금은 보험계약자가 보험기간 중 계약을 해지했을 때 보험사가 계약자에게 돌려주는 돈을 말한다.지난해 말 생보사 해지환급금은 40조 4701억원으로 2024년 말보다 7.9% 감소했다. 해지환급금 규모는 2023년 말 45조 3343억원을 기록한 이후 감소 흐름이 이어져 왔지만, 지난해 말과 올해 초를 기점으로 다시 증가세로 돌아섰다.이런 흐름은 1분기 이후까지 이어지고 있다. 올해 1분기 삼성생명·교보생명·한화생명 등 대형 생명보험 3사의 해지환급금은 4조 8986억원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했다. 상품별로는 해약환급금 규모가 큰 암보험·종신보험·연금보험 등에서 해지가 두드러졌다.보험업계는 해지환급금 증가세가 주식시장 호황과 종합투자계좌(IMA) 기대감에 따라 개인 자금이 증권사로 이동한 결과로 보고 있다.다만 보험 해지는 보장 공백으로 이어질 수 있어 신중해야 한다는 지적이 나온다. 특히 암보험·종신보험 등 보장성보험은 해지 이후 고령이거나 유병력 상태가 되면 재가입이 어렵거나 보험료가 크게 오를 수 있기 때문이다.보험 해지가 지속될 경우 보험사 수익 감소로 이어질 수 있다는 우려도 나온다. 보험사의 예상 해지율보다 실제 해지율이 높아지면 미래 수익인 CSM(보험계약서비스마진) 감소로 이어질 수 있어서다.