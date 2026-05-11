시니어 주거 시장 ‘헬스 에셋’ 트렌드 확산… ‘소요한남 by 파르나스’ 5월 공급

세줄 요약 건강을 주거 선택의 핵심으로 보는 헬스 에셋 트렌드가 시니어 시장까지 확산한다. 5월 선보이는 소요한남 by 파르나스는 호텔급 서비스와 차움·차헬스케어의 통합 관리, 맞춤 식단, 의료 접근성을 앞세운다. 주거 선택 기준, 건강 관리 가능성으로 이동

시니어 수요 확대, 헬스 에셋 트렌드 확산

소요한남 by 파르나스, 5월 오픈 예정

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건강 관리를 일상의 핵심 요소로 인식하는 이른바 ‘헬스 에셋’ 트렌드가 주거 시장에서도 확산되고 있다. 과거 주거 선택 기준이 입지와 교통에 집중됐다면, 최근에는 운동·식단·수면·커뮤니티 등 일상 전반의 건강 관리 가능 여부가 주요 요소로 부상하고 있다.오픈서베이의 ‘건강 관리 트렌드 리포트 2025’에 따르면 건강 관심사는 스트레스 관리에서 체중 관리·자세 교정·통증 관리 등 일상형 영역으로 넓어지고 있다. 글로벌웰니스연구소는 웰니스 부동산 시장 규모가 2024년 5840억 달러에 달했으며, 2029년에는 1조 1000억 달러까지 성장할 것으로 전망했다.시니어 세대의 주거 선택 기준 변화도 두드러진다. KB금융지주경영연구소의 ‘2025 KB골든라이프보고서’에서 행복한 노후를 위한 가장 중요한 요소로 ‘건강’을 꼽은 응답이 48.6%로 가장 높았으며, 이는 2023년 대비 12.9%포인트 증가한 수치다. 이에 따라 건설·부동산업계도 헬스케어·취미·문화 프로그램 등으로 시니어 주거 서비스 영역을 확대하는 추세다.이런 흐름 속에 서울 시니어 레지던스 ‘소요한남 by 파르나스’가 5월 중 오픈을 예정하고 있다. 5성급 호텔 운영 노하우를 가진 ‘파르나스호텔’과 안티에이징＆통합 헬스케어 시스템을 제공하는 ‘차움·차헬스케어’가 라이프케어 서비스를 제공한다. 전용 식당에서 파르나스호텔 출신 셰프가 선보이는 메뉴 가운데 저염·저당·고단백 등 개인의 건강 목표에 맞는 식단을 선택할 수 있다.조경은 선유도공원·청계천 복원 등을 진행한 정영선 조경가가 몸담은 서안조경과 디자인 스튜디오 loci가 참여하며, 인테리어는 종킴 디자인 스튜디오가 담당한다. 건축 설계는 오시리아 VL라우어·라티브 등 시니어 레지던스 설계 경험을 보유한 해안종합건축사사무소가 맡았다.의료 접근성 면에서는 반경 500m 거리의 순천향대학교 서울병원은 차량으로 2분 내 도달 가능해 응급 상황 발생 시 골든타임을 확보할 수 있으며, 서울대병원·삼성병원·세브란스병원 등 상급 종합병원이 차량 30분 거리 내 위치해 있다.