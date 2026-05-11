그레인온, 여기어때 홈쇼핑 패키지 구매 고객에 ‘골드 파로효소 캡슐레이션’ 체험팩 무료 증정

세줄 요약 그레인온이 여기어때와 협업해 5~7월 출발 홈쇼핑 패키지 예약 고객에게 골드 파로효소 캡슐레이션 체험팩을 무료로 제공했다. 월 1만개 한정 선착순이며, QR코드로 전용 할인코드도 받을 수 있다. 여기어때 홈쇼핑 패키지 고객 대상 체험팩 증정

그레인온, 골드 파로효소 캡슐레이션 무료 제공

월 1만개 한정, QR 할인코드 추가 혜택

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국내 효소 브랜드 그레인온이 여행 플랫폼 여기어때와 협업해 홈쇼핑 패키지 구매 고객을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다.이번 프로모션은 5월부터 7월 사이 출발하는 여기어때 홈쇼핑 패키지 상품 예약 고객에게 그레인온의 ‘골드 파로효소 캡슐레이션’ 체험팩을 무료 증정하는 방식으로 운영된다. 체험팩은 월 1만개 한정 수량으로 선착순 제공되며, 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.증정품인 ‘골드 파로효소 캡슐레이션’은 주원료인 고대 곡물 파로(Farro)를 100% 천연 발효한 효소 제품이다. 특허를 획득한 캡슐레이션 공법을 적용해 효소 입자에 보호막을 형성함으로써 위산에 의한 사멸을 방지하고 장까지 도달하도록 설계된 것이 기술적 특징이다.해당 체험팩에는 여기어때 패키지 구매자를 위한 별도 혜택도 포함됐다. 팩 내부의 QR코드를 스캔하면 일반 소비자에게는 공개되지 않는 전용 한정 할인코드를 발급받을 수 있다. 브랜드 측은 여행과 라이프스타일 소비를 병행하는 고객군을 겨냥해 이번 차별화 혜택을 마련했다.그레인온 관계자는 “여행을 통해 휴식과 경험을 중시하는 소비 트렌드가 확대되고 있다. 여행을 준비하는 고객들에게 단순 예약 혜택을 넘어 일상 속 건강관리 경험까지 함께 제공하고자 국내 최대 여행 플랫폼인 여기어때와 컬래버레이션 프로모션을 기획하게 됐다”면서 “한정 수량으로 진행되는 이번 이벤트에 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 전했다.한편 이번 프로모션은 여기어때 홈쇼핑 패키지 상품 구매 고객을 대상으로 진행되며, 체험팩은 월 1만개 한정 수량으로 제공된다. 자세한 내용은 여기어때 홈쇼핑 패키지 상품 페이지를 통해 확인할 수 있다.