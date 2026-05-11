돈까스 브랜드 ‘감동까스’, 별내·의정부 휴게소 입점… 특수상권 진출 본격화

세줄 요약 배달 중심으로 성장한 돈까스 브랜드 감동까스가 경기도 별내휴게소와 의정부휴게소에 신규 매장을 열고 오프라인 특수상권 진출을 시작했다. 엔젤아이앤씨와 협력해 휴게소 이용 패턴에 맞춘 메뉴와 조리 시스템도 새로 설계했다. 감동까스, 별내·의정부휴게소 신규 입점

배달 중심 브랜드의 첫 휴게소 상권 진출

이동객 맞춤 메뉴·조리 시스템 재설계

이미지 확대 (사진=감동까스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=감동까스 제공)

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배달 중심으로 성장해온 돈까스 브랜드 감동까스가 경기도 별내휴게소와 의정부휴게소에 신규 매장을 개점하며 오프라인 특수상권 진출을 시작한다. 이번 휴게소 입점은 식음료(F＆B) 운영 전문 기업인 엔젤아이앤씨와의 협력을 통해 성사됐으며, 브랜드 설립 이후 처음으로 휴게소 상권에 진입하게 된 단계다.양사는 휴게소 이용객의 이동 경로와 체류 시간 등 소비 패턴을 분석해 메뉴 구성과 조리 시스템을 새롭게 설계했다. 신속한 메뉴 제공과 높은 회전율이 요구되는 휴게소의 환경적 특성을 반영해 운영 효율을 높이는 데 중점을 둔 점이 특징이다.감동까스는 그간 배달 시장에서 확보한 운영 데이터를 바탕으로 가족 단위 방문객과 장거리 이동객 등 다양한 고객층과의 접점을 확대한다는 방침이다.입점과 함께 공개된 휴게소 전용 신메뉴는 ‘바삭왕돈까스’, ‘불맛왕돈까스’, ‘새우튀김냉모밀’ 등 3종으로 구성됐다. 해당 메뉴는 기존 브랜드가 유지해온 구성과 가격대를 따르면서도, 대량 주문이 발생하는 환경에 적합하도록 조리 과정의 편의성과 배차 속도를 상향 조정했다.감동까스 관계자는 “휴게소는 다양한 연령대 고객의 니즈가 혼재된 공간인 만큼 기존 배달 메뉴와는 다른 접근이 필요했다”며 “이용객이 짧은 시간 안에 만족도 높은 식사를 할 수 있도록 메뉴와 운영 방식을 전반적으로 재설계했다”고 설명했다.엔젤아이앤씨 관계자는 “앞으로도 다양한 브랜드와 협업해 특수상권에 최적화된 F＆B 모델을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.두 회사는 이번 휴게소 운영을 시작점으로 백화점·쇼핑몰 등 다양한 특수상권으로 협업 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.