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반도체 질주에 5월 1~10일 수출 184억달러…전년 대비 43.7%↑

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-05-11 09:37
수정 2026-05-11 10:10
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반도체 수출액 전년比 149.8%↑
대만·베트남·중국 등서 크게 증가
수입 167억달러…기계류 -1.9%↓
무역수지는 17억 달러 흑자 기록

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수출 호조에 역대 최대 경상흑자 (평택=연합뉴스) 홍기원 기자 = 사진은 8일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 2026.5.8 xanadu@yna.co.kr
수출 호조에 역대 최대 경상흑자
(평택=연합뉴스) 홍기원 기자 =
사진은 8일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 2026.5.8
xanadu@yna.co.kr


반도체 슈퍼사이클에 힘입어 이달 초 수출이 40% 넘게 증가하며 5월 기준 역대 최대를 기록했다. 중동 전쟁 여파에 따른 국제유가 상승과 고환율 영향으로 에너지 수입 부담은 커진 것으로 나타났다.

관세청은 11일 ‘2026년 5월 1~10일 수출입 현황’(잠정)에서 이달 1~10일 수출액이 184억 달러로 지난해 같은 기간 대비 43.7% 증가했다고 밝혔다. 이는 같은 기간 5월 기준 역대 최대치다.

품목별로는 반도체 수출이 85억 달러로 149.8% 뛰었다. 5월 1~10일 기준 역대 최대다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 46.3%로, 1년 전보다 19.7%포인트 상승했다.

컴퓨터 주변기기 수출도 382.8% 치솟았고, 석유제품(2.4%) 수출 역시 증가했다. 반면 승용차(-26.0%), 철강제품(-3.2%) 수출은 감소했다.

국가별로는 중국(81.8%), 베트남(89.3%), 미국(17.9%), 대만(96.7%), 유럽연합(11.3%) 등 주요 시장 수출이 일제히 증가했다. 중국·베트남·미국 등 상위 3개국 비중은 전체의 55.3%를 차지했다.

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3월 경상흑자 373.3억달러…반도체 등 수출 호조에 역대 최대 (평택=연합뉴스) 홍기원 기자 = 사진은 8일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 2026.5.8 xanadu@yna.co.kr
3월 경상흑자 373.3억달러…반도체 등 수출 호조에 역대 최대
(평택=연합뉴스) 홍기원 기자 =
사진은 8일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 2026.5.8
xanadu@yna.co.kr


같은 기간 수입액은 167억 달러로 14.9% 증가했다. 품목별로는 원유(7.9%), 반도체(41.4%), 반도체 제조장비(129.7%), 석유제품(100.8%) 등의 수입이 늘었고, 기계류(-1.9%)는 감소했다. 특히 에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 지난해보다 8.9% 증가했다.

중동 전쟁에 직접적 영향을 받는 원유 수입액은 1~10일 기준 2월 20억 달러, 3월 23억 달러, 4월 28억 달러로 증가한 데 이어 이달에도 28억 달러 수준을 유지했다. 국제유가 상승과 원달러 환율 강세 영향이 반영된 것으로 분석된다.

국가별 수입은 중국(28.8%), 미국(22.9%), 유럽연합(45.3%), 사우디아라비아(19.6%), 일본(7.2%) 등에서 증가했다. 수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 17억 달러 흑자를 기록했다.
세종 한지은 기자
세줄 요약
  • 5월 초 수출 184억달러, 43.7% 증가
  • 반도체 수출 149.8% 급증, 비중 46.3%
  • 수입 14.9% 증가에도 무역수지 17억달러 흑자
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