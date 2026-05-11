암참 “삼성전자 파업, 경쟁국 이익”

세줄 요약 주한미국상공회의소는 삼성전자 파업 가능성이 현실화되면 글로벌 메모리 반도체 공급 병목과 가격 변동성이 커지고, 조달 안정성도 흔들릴 수 있다고 우려했다. 한국의 제조·기술·공급망 파트너 위상과 역내 비즈니스 허브 경쟁력에도 타격이 갈 수 있다고 봤다. 암참, 삼성전자 파업 가능성에 공급망 불안 우려

메모리 반도체 병목·가격 변동성 확대 가능성 지적

불확실성 확대 시 경쟁국 반사이익 가능성 제기

이미지 확대 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 ‘투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회’에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 ‘투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회’에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 2026.4.23 연합뉴스

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주한미국상공회의소, 삼성전자 파업 우려“공급망 다변화 움직임 빨라질 수도 있어”주한미국상공회의소(암참)가 삼성전자 노사 갈등과 파업 가능성에 우려를 표명했다.암참은 11일 보도자료에서 “삼성전자에서 상당한 수준의 생산 차질이나 운영 불확실성이 발생할 경우 글로벌 메모리 반도체 시장의 공급 병목 현상과 가격 변동성 확대, 조달 안정성, 전반적인 공급망 안정성에 대한 우려가 한층 커질 수 있다”고 밝혔다.글로벌 반도체 공급망에서 우리나라 반도체 기업의 영향력이 크다는 점에서 삼성전자 파업 현실화로 공급망 전반에 연쇄적 영향을 미칠 경우 암참 회원사들에게도 악재다.암참은 “핵심 수출 산업 내 노동 불확실성은 한국이 구축해온 안정적이고 신뢰할 수 있는 글로벌 제조·기술·공급망 파트너로서의 위상과 역내 비즈니스 허브로서의 경쟁력에도 영향을 미칠 수 있다”고 경고했다. 이어 “전략 산업 내 운영 차질은 글로벌 기술 생태계 내 한국의 신뢰도와 회복력에 대한 글로벌 기업들의 평가에도 영향을 미칠 수 있다”며 “불확실성이 확대될 경우 글로벌 기업들의 공급망 다변화 움직임이 더욱 빨라질 가능성도 제기된다”고 덧붙였다.특히 암참은 주요 기업들이 공급망 집중 리스크를 줄이려 반도체 조달 거점을 다변화하는 과정에서 경쟁국들이 반사이익을 얻을 가능성도 언급했다. 지난달 암참의 ‘2026 국내 경영환경 설문조사’에서 한국은 아시아 지역본부 거점 순위에서 싱가포르와 홍콩에 이어 3위를 기록했다. 2022년 이후 유지한 2위 자리를 내준 것이다.