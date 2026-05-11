[속보]코스피, 장중 7800선 돌파…사상 최고치 경신

세줄 요약 코스피가 11일 장중 처음으로 7800선을 넘어 사상 최고치를 경신했다. 개장 직후 4% 넘게 급등하며 7816.66까지 치솟았고, 오전 9시 2분에는 7806.15를 기록했다. 코스닥은 1208.11로 비교적 안정적이었다. 코스피, 장중 7800선 첫 돌파

개장 직후 4% 넘게 급등하며 최고치 경신

코스닥은 1208선에서 보합권 흐름

이미지 확대 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11. 연합뉴스

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코스피가 사상 처음으로 7800선을 돌파하며 새로운 이정표를 세웠다. 11일 개장 직후 코스피는 4% 넘게 치솟으며 시장의 기대를 뛰어넘는 화력을 보여주고 있다.이날 오전 9시 2분 현재 코스피 지수는 전 거래일보다 4.11% 오른 7806.15를 기록 중이다.전 거래일보다 3.70% 오른 7775.31로 문을 연 코스피는 거래 시작과 동시에 상승 폭을 빠르게 확대하며 단숨에 7816.66까지 올랐다.같은 시각 코스닥 지수는 0.03% 오른 1208.11을 나타내며 비교적 차분하게 움직이는 모습이다.