[속보]코스피, 장중 7800선 돌파…사상 최고치 경신

세줄 요약
- 코스피, 장중 7800선 첫 돌파
- 개장 직후 4% 넘게 급등하며 최고치 경신
- 코스닥은 1208선에서 보합권 흐름
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11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11. 연합뉴스
코스피가 사상 처음으로 7800선을 돌파하며 새로운 이정표를 세웠다. 11일 개장 직후 코스피는 4% 넘게 치솟으며 시장의 기대를 뛰어넘는 화력을 보여주고 있다.
이날 오전 9시 2분 현재 코스피 지수는 전 거래일보다 4.11% 오른 7806.15를 기록 중이다.
전 거래일보다 3.70% 오른 7775.31로 문을 연 코스피는 거래 시작과 동시에 상승 폭을 빠르게 확대하며 단숨에 7816.66까지 올랐다.
같은 시각 코스닥 지수는 0.03% 오른 1208.11을 나타내며 비교적 차분하게 움직이는 모습이다.
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코스피가 11일 처음으로 돌파한 지수선은?