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세계식량가격, 3년 2개월 만에 최고치

입력 2026-05-11 00:07
수정 2026-05-11 00:07
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세계식량가격, 3년 2개월 만에 최고치
세계식량가격, 3년 2개월 만에 최고치 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표하는 세계 식량가격지수가 중동전쟁의 영향으로 지난달 130.7로 전달보다 1.6% 상승했다. 2023년 2월 130.7 이후 3년 2개월 만에 가장 높은 수준이다. 곡물 가격은 0.8% 올랐다. 사진은 10일 서울의 한 김밥 전문점에 게시된 김밥 메뉴.
연합뉴스


유엔 식량농업기구(FAO)가 발표하는 세계 식량가격지수가 중동전쟁의 영향으로 지난달 130.7로 전달보다 1.6% 상승했다. 2023년 2월 130.7 이후 3년 2개월 만에 가장 높은 수준이다. 곡물 가격은 0.8% 올랐다. 사진은 10일 서울의 한 김밥 전문점에 게시된 김밥 메뉴.

연합뉴스

2026-05-11 B2면
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