“반도체 생산 멈추면 韓경제 휘청”… 정부, 삼성전자 파업 적극 중재

삼성전자 노사 ‘사후 조정’ 합의

그 배경에 정부의 ‘적극적 중재’

‘반도체 파업’ 한국 경제 ‘직격탄’

이미지 확대 삼성전자 노사, 11일부터 사후 조정 절차 진행 삼성전자 노사가 정부의 중재로 사후조정에 나서는 가운데 2대 노조 내부에서 교섭권을 회수해야 한다는 주장이 나오면서 노조 간 갈등이 격화하는 양상이다. 삼성전자 노사의 사후 조정 절차는 11일과 12일 진행된다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 노사, 11일부터 사후 조정 절차 진행 삼성전자 노사가 정부의 중재로 사후조정에 나서는 가운데 2대 노조 내부에서 교섭권을 회수해야 한다는 주장이 나오면서 노조 간 갈등이 격화하는 양상이다. 삼성전자 노사의 사후 조정 절차는 11일과 12일 진행된다. 뉴시스

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삼성전자 노사가 재협상에 나선 배경에는 정부의 ‘중재’가 있었다. 정부가 노사 갈등에 관찰자가 아닌 해결사를 자처하며 팔을 걷어붙인 건 삼성전자가 경제를 이끄는 반도체 기업이기 때문이란 분석이 나온다.현재 반도체는 한국 경제의 ‘모든 것’으로 인식되고 있다. 중동전쟁의 충격파가 관통한 지난 3월 경상수지는 반도체 수출 실적 덕분에 373억 3000만 달러를 기록하며 두 달 연속 역대 최고 기록을 세웠다. 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP)이 전 분기 대비 1.7% 깜짝 성장하는 데 반도체의 기여도는 55%에 달했다.이런 상황에서 삼성전자 노조가 파업하면 하루에 1조원, 장기화하면 영업이익이 최대 10조원 증발하며 한국 경제를 직격할 것이라는 전망이 나온다.고용노동부 관계자는 10일 “파업까지 가지 않고 대화와 협상으로 갈등을 끝내는 것이 정부와 중앙노동위원회, 우리 한국 사회가 다 같이 원하는 바”라고 말했다.