구글, 개발자 채용시험 파격 변화…AI 도움 허용 이유는

세줄 요약 구글이 소프트웨어 엔지니어 채용 면접에서 지원자의 AI 도구 사용을 허용하는 새 절차를 시범 운영했다. 지원자는 코드 이해 평가에서 기존 DB를 읽고 디버깅·최적화를 수행하며, 면접관은 프롬프트 구성과 결과물 수준을 함께 본다. 자체 모델 제미나이 활용 가능성도 거론됐다. 개발자 면접에 AI 사용 허용 시범 도입

코드 이해·디버깅·최적화 능력 함께 평가

프롬프트 구성과 결과물 수준도 점검

이미지 확대 순다르 피차이 구글 CEO 닫기 이미지 확대 보기 순다르 피차이 구글 CEO

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구글이 개발자 채용 시험에서 지원자들이 인공지능(AI)의 도움을 받는 것을 허용하기로 했다.구글은 소프트웨어(SW) 엔지니어 지원자들이 AI 도구를 활용할 수 있도록 하는 새 채용 면접 절차를 시범 운영 중이라고 미 경제 매체 비즈니스 인사이더가 내부 문서를 입수해 7일(현지시간) 보도했다.이에 따라 지원자들은 ‘코드 이해’ 평가에서 AI 도구를 활용해 기존 코드 데이터베이스(DB)를 읽고, 디버깅(오류 수정)하고, 최적화해야 한다.면접관들은 지원자가 AI에 지시하는 명령어인 ‘프롬프트’를 잘 구성했는지를 비롯해 결과물의 수준과 디버깅 기술 등을 평가하게 된다.지원자들이 사용하게 되는 AI 도구는 구글의 자체 모델인 제미나이가 될 전망이다.구글은 이러한 절차가 ‘인간 주도, AI 보조’라는 생성 AI 시대 업무 흐름을 더욱 잘 반영하는 조치라고 보고 있다.구글은 미국 내 일부 팀을 대상으로 초급·중급 직급에 이 방식을 적용할 계획이며, 결과가 성공적이면 회사 전체로 확대할 예정이다.브라이언 옹 구글 채용 담당 부사장은 “우리는 최고의 인재를 발굴하고 채용하기 위해 면접 절차를 상시 개선하고 있다”며 “AI 시대에 맞춰 SW 엔지니어링 면접에 시범 프로그램을 도입했다”고 설명했다.