테크로스 워터앤에너지, 서울대 촉매오존 고도산화 특허 기술 이전 받아

세줄 요약 테크로스 워터앤에너지가 서울대로부터 촉매오존 고도산화(AOP) 특허를 이전받았다. 이 기술은 오존 촉매 반응으로 난분해성 오염물질을 제거하며, 기존 방식보다 공정이 단순해 설비 투자비를 크게 줄일 수 있다. 회사는 반도체·첨단화학 폐수 시장 공략을 강화할 계획이다. 서울대 촉매오존 AOP 특허 이전 완료

공정 단순화로 설비 투자비 절감 기대

첨단 산업 폐수 시장 공략 가속 계획

이미지 확대 촉매오존 산화공정 / 제공: 테크로스 워터앤에너지 닫기 이미지 확대 보기 촉매오존 산화공정 / 제공: 테크로스 워터앤에너지

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환경·에너지 EPC 전문 기업 테크로스 워터앤에너지(대표이사 윤혁노)가 서울대학교로부터 수처리 핵심 기술인 ‘촉매오존 고도산화(AOP, Advanced Oxidation Process)’ 특허를 이전받았다. 이번 계약을 통해 해당 기업은 효율성과 경제성을 확보한 수처리 공정 인프라 구축을 본격화할 계획이다.촉매오존 고도산화 기술은 정수 및 산업용 폐수 처리 공정에 적용되며, 오존 촉매 반응을 활용해 난분해성 유기물과 미량 오염물질을 제거하는 기전이다. 과산화수소나 자외선(UV)을 사용하는 기존 방식 대비 공정 구성이 간소하여 설비 투자비(CAPEX)를 약 58% 절감할 수 있는 등 경제적 이점을 보유한 기술로 평가된다.전 세계적인 환경 규제 강화 기조와 반도체, 디스플레이, 정밀화학 등 첨단 산업의 발전에 따라 난분해성 오염물질 처리 수요가 증가하는 추세다. 고난도 산업 폐수 처리 시장에서 다수의 EPC(설계·조달·시공) 실적을 축적해온 테크로스 워터앤에너지는 이번 기술 이전을 계기로 수처리 솔루션의 고도화를 구현하고, 고도산화 수처리 시장 공략에 더욱 속도를 낼 방침이다.테크로스 워터앤에너지 관계자는 “당사는 최근 반도체 산업의 핵심인 ‘초순수’ 국산화를 위한 국책과제의 총괄주관기관으로 선정된 데 이어, 고도산화 수처리 기술 이전을 통해 수처리 분야의 기술 경쟁력을 한층 강화하고 있다”라며 “확보된 기술력을 바탕으로 수요가 급증하는 첨단 산업의 필수 인프라인 초순수 및 고난도 산업 폐수 처리 시장을 선도해 나가겠다”라고 밝혔다.한편 테크로스 워터앤에너지는 초순수 생산과 하·폐수 처리 및 재이용을 포함한 수처리 사업을 비롯해 폐기물 처리, 에너지화 사업, 대기오염 방지 시설, 수소 에너지 생산 등 환경과 에너지 산업 전 영역에서 토탈 솔루션을 제공하는 종합 EPC 기업이다.