9일 토요일에도 ‘토허’ 접수… 양도세 혜택 막차 탈 수 있다

오후 6시까지 시청·구청 신청 가능
10일부터 다주택 양도세 중과 부활
서울 아파트 매물 6만건대로 급감
다주택자, 전월세 전환·증여 가능성
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정부세종청사 국토교통부 입구.
연합뉴스
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다주택자의 양도소득세 중과 면제가 종료되는 9일이 휴무일인 토요일이지만 서울시 각 자치구와 경기도 내 시청과 구청 소속 담당 직원이 출근해 ‘토지거래허가’ 신청을 받는다. 양도세 중과 면제 혜택에 있어 ‘막차’를 탈 기회를 열어둔 것이다.
국토교통부는 토요일인 9일 오후 6시까지 토지거래허가 신청을 할 수 있다고 7일 밝혔다. 주택 매도를 희망하는 다주택자는 이날 이 시간까지 관련 서류를 제출하고, 최대 11월까지 양도 절차를 마무리하면 양도세 중과를 면제받는다. 국토부 관계자는 “국민 편의를 위해 국토부가 서울시, 경기도와 합의해 마련한 조치”라고 설명했다. 서울시청과 경기도청, 수원시청, 성남시청, 용인시청, 안양시청에서는 받지 않는다.
10일부터는 조정대상지역에서 다주택자 양도세 중과가 4년 만에 부활한다. 다주택자가 매도하는 주택에 양도차익의 최대 82.5%(3주택 이상)의 세금이 붙는다.
서울 아파트 시장은 “이미 팔 사람은 다 팔았다”는 분위기 속 소강상태에 접어들었다. 10일부터는 다주택자들이 팔리지 않은 매물을 거둬들이면서 당분간 매물이 더 줄어들 것이란 전망이 나온다.
부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 매물은 6만 9554건으로 지난 2월 25일 7만 333건 이후 70여일 만에 다시 6만건대로 줄었다.
서울 아파트 매물은 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료 메시지가 나온 1월 23일 5만 6219건에서 3월 21일 8만 80건까지 늘어난 뒤 점차 감소했다. 3~4월쯤 다주택자들이 세 부담을 피하려고 내놓은 매물이 속속 거래되거나 증여가 이뤄진 결과로 분석된다.
지난달 서울의 토지거래허가 신청 건수는 1만 208건으로 전월 8673건보다 17.7% 증가했다. 또 서울 집합건물 증여에 따른 소유권 이전 등기 신청 건수도 2022년 12월 2384건 이후 가장 많은 2018건을 기록했다.
김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석
서울시의회 기획경제위원회 소속 김용일 의원(국민의힘, 서대문구 제4선거구)이 지난 2일 서대문 홍제폭포 특설무대에서 개최된 ‘제12회 서대문구 조계종 연합 봉축음악회’에 참석해 시민들과 소통하는 시간을 가졌다. 부처님 오신 날을 앞두고 열린 이날 행사에서 김 의원은 축하의 뜻을 전하며, 지역 사회의 화합과 안녕을 기원했다. 대한불교조계종 서대문구 주지협의회가 주최하고 BTN라디오 주관, 서대문구 후원의 이번 행사는 부처님 오신 날을 맞아 ‘마음은 평안으로, 세상은 화합으로’라는 슬로건 아래 서대문구 내 옥천암, 광명사, 수효사 등 연합 사찰들이 뜻을 모아 마련했다. 행사는 1부 봉축 법요식을 시작으로 2부 봉축 음악회로 이어졌다. BTN 김지원 아나운서의 사회로 진행된 음악회에는 정홍일, 윤성, 강성희, 김준수 등 실력파 가수들이 출연해 홍제폭포를 찾은 주민들에게 수준 높은 공연과 감동을 선사했다. 김 의원은 법요식에 참석해 부처님의 자비 광명이 온 누리에 가득하기를 기원하며, 행사를 준비한 서대문구 조계종 주지협의회 회장 스님과 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.
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9일까지 팔리지 않는 다주택자 매물은 당분간 전월세로 전환되거나 증여로 이어질 가능성이 크다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 “10일부터는 다주택자들이 팔고 싶어도 팔 수 없게 돼 세를 놓으며 버틸 가능성이 크다”며 “공시가격이 오른 데다 하반기에 세제 개편 등으로 보유세가 증가하면서 생기는 세 부담이 전월세 가격 인상으로 이어질 수도 있다”고 전망했다.
세줄 요약
- 9일 토요일도 일부 창구서 토지거래허가 접수
- 다주택자, 11월까지 마치면 양도세 중과 면제
- 10일부터 중과 부활, 서울 매물 감소 전망
2026-05-08 B2면
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