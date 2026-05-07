5차 석유 최고가격도 동결…“물가 부담” 당분간 유지될 듯

세줄 요약 정부가 물가 부담을 우선 고려해 5차 석유 최고가격을 다시 동결했다. 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이 8주째 유지된다. 국제유가 불안과 소비자물가 상승이 결정 배경이다. 5차 석유 최고가격, 물가 부담 고려해 동결

휘발유·경유·등유 가격 8주째 유지

손실액 확정 뒤 5월 중 정산 논의 예정

이미지 확대 솟아오른 기름값 5차 석유 최고가격제 발표를 앞둔 7일 서울 한 주유소에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 솟아오른 기름값 5차 석유 최고가격제 발표를 앞둔 7일 서울 한 주유소에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스

이미지 확대 뒷짐 지게 하는 휘발유 가격 5차 석유 최고가격제 발표를 앞둔 7일 서울 한 주유소에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 뒷짐 지게 하는 휘발유 가격 5차 석유 최고가격제 발표를 앞둔 7일 서울 한 주유소에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스

이미지 확대 5차 석유 최고가격 발표하는 문신학 산업부 차관 문신학 산업통상부 1차관이 7일 세종시 정부세종청사에서 제5차 석유 최고가격을 발표하고 있다. 정부는 8일 0시부터 2주간 적용될 5차 석유 최고가격을 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 동결했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5차 석유 최고가격 발표하는 문신학 산업부 차관 문신학 산업통상부 1차관이 7일 세종시 정부세종청사에서 제5차 석유 최고가격을 발표하고 있다. 정부는 8일 0시부터 2주간 적용될 5차 석유 최고가격을 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 동결했다. 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 미국 워싱턴 DC. 백악관에서 열린 ‘군인 어머니의 날’ 기념 행사에서 연설하고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 미국 워싱턴 DC. 백악관에서 열린 ‘군인 어머니의 날’ 기념 행사에서 연설하고 있다. 로이터 연합뉴스

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8일 0시부터 2주간 적용될 5차 석유 최고가격이 다시 동결됐다. 국제유가 인상분이 더 반영돼야 하지만 최근 상승폭이 커진 소비자 물가를 고려한 결정이다.산업통상부는 7일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 5차 석유 최고가격을 동결한다고 밝혔다. 이에 따라 정유사가 주유소에 공급하는 도매 가격인 5차 최고가격은 ℓ당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 2차 때부터 5차까지 총 8주간 유지된다.문신학 산업부 차관은 브리핑에서 “중동 전쟁 지속으로 국제유가가 배럴당 100달러대에서 등락을 반복하며 유가의 불안정성이 해소되지 않고 있고 국제유가 인상분도 온전히 반영되지 못해 누적 인상 요인도 남아 있다”면서 “다만 전반적인 물가 상승으로 국민 부담이 커진 상황에서 최고가격제 취지에 맞게 민생 안정을 최우선 고려해 동결을 결정했다”고 설명했다. 유가 상승이 물류비 등 서비스·생산 비용 상승과 화물차 운전자, 택배기사, 농·어업인 등의 부담으로 작용하는 점도 고려했다.재정경제부에 따르면 소비자물가 상승률은 전쟁 발발 이후인 3월 전년 동월 대비 2.2%에 이어 지난달 2.6%로 상승폭이 커졌다. 정부는 최고가격제 도입으로 지난달 물가 상승률이 1.2%포인트 낮아졌음에도 2024년 7월 이후 1년 9개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다고 전했다. 석유류(21.9% 상승)를 제외한 물가상승률은 1.8%라고 추정했다.산업부는 인상이 필요한 누적 금액은 휘발유 200원, 경유 400원대, 등유 600원대라고 밝혔다. 제도를 시행하지 않을 때 가격은 휘발유 ℓ당 2200원, 경유 2500원으로 분석했다.정유업계는 수입단가와 판매가격 간 괴리를 언급하며 기회비용을 포함한 실질적 손실보상을 요구 중이다. 문 차관은 “정유사가 원가 기준 베이스로 손실액을 확정해 5월 중 구성되는 최고액정산위원회 제출하면 논의하겠다”고 말했다.전쟁이 끝나도 최고가격제는 당분간 지속될 전망이다. 문 차관은 “최고가격제 종료 시점은 ‘호르무즈 해협 통항이 얼마나 자유로워지느냐’와 ‘가격 요인’ 두 가지에 물가까지 종합적으로 고려할 것”이라면서 “(전쟁 이전 수준으로) 몇 달러대까지 떨어지느냐가 아니라 어느 정도 선에서 밴드가 일정하게 움직이면 소비자들이 적응을 하기 때문에 가격 변동의 안정성이 중요하다”고 설명했다.그는 유럽연합(EU)은 유류세, 일본은 보조금, 한국을 포함한 다른 나라는 가격 상한을 두고 있다는 점을 거론한 뒤 “가격 안정화 조치가 더 심화되는 나라는 있어도 취소하거나 없애는 나라가 없다”며 “전 세계도 안정화 조치를 당분간 계속할 수밖에 없다”고 전망했다. 산업부는 최고가를 철회하더라도 다른 나라처럼 기름값이 폭등하는 일은 없을 것이라고 밝힌 바 있다.국제유가는 2주간 미국·이란 간 휴전 갈등이 지속되면서 120달러까지 치솟았다가 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 주 14~15일 미국과 중국 간 정상회담 이전에 종전 가능성을 시사하면서 6일(현지시간) 큰 폭으로 하락했다. 서부텍사스유(WTI)는 전날보다 7.1% 내린 배럴당 95.1달러, 두바이유는 6.6% 하락한 97.6달러, 브렌트유도 101. 3달러로 7.8% 내렸다.산업부는 5~7월 사우디아라비아, 미국, 아랍에미리트(UAE) 등으로부터 2억 1000만 배럴의 원유를 확보해 원유는 종전 대비 80%, 나프타는 90%의 수급 안정 조치가 이뤄졌다고 밝혔다.