HUG “빌라 시세 연내 제공해 전세사기 막는다”

세줄 요약 HUG가 연내 다세대·연립 등 비아파트 시세를 지도 형태로 제공해 전세사기를 막겠다고 밝혔다. 빌라 매물의 부채비율과 위험도를 알려주는 인증마크 제도도 도입하고, 공정률 시각화와 신상품 보증도 확대했다. 비아파트 시세 제공으로 정보 사각지대 해소

빌라 부채비율 기반 안전 전세 인증마크 도입

든든전세주택 확대와 신상품 보증 추진

이미지 확대 최인호 HUG 사장이 7일 세종시에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. HUG 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최인호 HUG 사장이 7일 세종시에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. HUG 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 정보의 사각지대에 놓여있는 다세대·연립 등 비아파트 시세 정보를 국민들에게 제공하겠다고 밝혔다. 전세사기를 예방하고자 하는 취지다. 또 빌라 매물별 부채를 실시간으로 집계해 부채비율 정도에 따라 위험도를 알려주는 인증마크 제도도 시행한다.최 사장은 7일 취임 100일을 맞아 정부세종청사 인근에서 열린 기자 간담회에서 “그간 정보 사각지대에 놓여있던 비아파트 시세를 제공해 서민과 주거약자 보호를 이룰 것”이라고 밝혔다.HUG가 보유한 빌라 감정평가액과 실거래가 등을 결합해 적정 시세를 산출하고, 이를 지도 형식으로 보여주겠다는 구상이다. 아파트와 달리 공신력 있고 표준화된 시세 확인이 어려워 사각지대에 놓였던 비아파트 시장의 투명성을 높여 전세 사기를 차단하고 국민의 알권리를 충족시키겠다는 의도다.최 사장은 안전 전세 매물 인증 제도도 도입하겠다고 언급했다. 빌라 매물의 적정 시세에 대비해 부채(보증금+선순위 대출) 비율이 지역 평균보다 낮으면 위험도가 낮다고 인증 마크를 달아주는 식이다. 또 HUG가 보증한 사업장의 공정률을 3D 그래픽을 통해 시각화해 보여준다고도 밝혔다. 최 사장은 “네이버 부동산, 직방 등 프롭테크 기업과 연계해 국민들이 실시간으로 정보를 활용하도록 하겠다”고 설명했다.신상품 출시 계획도 발표했다. 우선 법률상 민간주택으로 분류되지 않아 보증 사각지대에 놓였던 노인 주거시설에 대해서도 전용 임대보증 상품을 신설하기로 했다. 한국토지주택공사(LH) 민간 참여 공공주택 사업의 속도를 높이기 위한 맞춤형 보증상품도 새로 만든다.HUG의 주거공급 기능도 강화하기로 했다. HUG가 직접 공급하는 ‘든든전세주택’은 올해 물량을 지난해(1800호)의 2배 수준인 3000호로 이상으로 확대한다. 최 사장은 “매입 대상을 기존 빌라 위주에서 150세대 이상 아파트까지 넓혀 중산층도 입주할 수 있도록 기반을 마련했다”고 말했다.