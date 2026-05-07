두리, 놀이 기능 결합한 배변훈련 변기 ‘사운드 카드 포티’ 출시

세줄 요약 유아용품 브랜드 두리가 놀이 요소를 강화한 배변훈련 변기 ‘사운드 카드 포티’를 선보였다. 전용 카드를 넣으면 소리가 나 흥미를 유도하고, 실제 변기와 유사한 구조로 익숙함과 안정감을 높였다. 놀이 요소 결합한 배변훈련 변기 출시

전용 카드 소리로 흥미 유발 구조

실제 변기 유사 설계로 안정감 강화

이미지 확대 (사진=두리 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=두리 제공)

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유아용품 전문 브랜드 두리가 놀이 요소를 강화한 배변훈련용 변기인 ‘사운드 카드 포티’를 시장에 선보였다. 배변훈련 과정에서 아동과 보호자가 겪는 부담을 완화하기 위해 ‘훈련’이 아닌 ‘놀이’ 관점에서 행동과 사운드, 즐거움을 연계한 설계 방식을 적용한 것이 특징이다.제품에 전용 카드를 삽입할 때 발생하는 소리를 통해 흥미를 유발하며, 아동이 스스로 변기에 착석하는 행동을 반복하도록 유도하는 구조를 갖췄다. 이를 통해 배변 활동을 강제적인 과업이 아닌 자발적인 행동으로 전환하는 데 중점을 두었다는 설명이다.또한 실제 변기와 유사한 구조를 적용해 익숙함에서 오는 안정감을 높였다. 아이가 낯설지 않게 느끼도록 설계해 보다 편안한 적응을 돕는다는 설명이다. 여기에 아이의 체형에 맞춘 높이와 안정적인 구조를 적용해 착석 시 부담을 최소화했다..위생 관리를 고려해 부품을 분리하여 세척할 수 있는 구조를 채택했으며, 이를 통해 상시 청결 유지가 가능하다.두리 관계자는 “아이 스스로 ‘하고 싶다’는 마음이 생기는 것이 배변훈련의 핵심”이라며 “사운드 카드 포티는 놀이 경험을 통해 자연스럽게 습관을 형성하도록 돕는 제품”이라고 밝혔다.사운드 카드 포티는 현재 아동의 자발적이고 긍정적인 행동 변화를 유도하는 놀이형 배변훈련 솔루션으로 공급되고 있다.