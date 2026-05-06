본투윈, 국내외 취약계층에 2억 5000만원 상당 의류 3855점 전달

세줄 요약 짐웨어 기반 의류 브랜드 본투윈이 국내외 취약계층을 돕기 위해 2억5000만원 상당의 의류 3855점을 지파운데이션에 전달했다. 본투윈은 2025년부터 현재까지 총 3억9100만원 상당을 기부하며 지속적인 상생과 나눔을 이어가고 있다. 본투윈, 취약계층 위해 의류 3855점 기부

2억5000만원 상당 물품 지파운데이션 전달

국내외 이웃에 배분, 지속 나눔 실천

이미지 확대 사진=본투윈 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=본투윈 제공

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짐웨어 기반 의류 브랜드 ‘주식회사 본투윈’(대표 이태준)이 국내외 소외계층을 돕기 위해 대규모 의류 기부를 진행했다. 본투윈은 국제개발협력 NGO 지파운데이션(대표 박충관)에 2억 5000만원 상당의 의류 총 3855점을 전달하며 상생 경영을 실천했다.본투윈은 2025년부터 현재까지 총 3억 9100만원 상당의 의류를 기부하며 지속적인 나눔을 실천하고 있다. 이번에 기부된 의류는 국내 취약계층과 해외 도움이 필요한 이웃들에게 배분됐다.이태준 대표는 “일상에서 편안함과 가치를 전달하는 브랜드로서 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 보탬이 되고자 이번 기부를 했다”며 “앞으로도 기업이 가진 자원을 활용해 사회에 긍정적인 영향을 전할 수 있도록 나눔을 이어가겠다”고 전했다.지파운데이션 전민혁 과장은 “주식회사 본투윈이 전달한 의류는 계절과 지역별 기후 특성 등 국내외 취약계층의 생활 여건을 고려해 필요한 곳에 배분됐다”며 “지속적인 나눔으로 국내외 취약계층에 큰 힘을 더해주신 본투윈에 감사드린다”고 밝혔다.한편 본투윈은 기능성 운동복인 짐웨어를 기반으로 성장한 의류 브랜드다. 현재는 캐주얼 웨어까지 영역을 확장하며 다양한 라이프스타일을 아우르는 제품을 선보이고 있다. 나아가 패션을 넘어 문화를 선도하는 영향력 있는 브랜드로 성장하고 있다.지파운데이션은 UN 경제사회이사회(UN ECOSOC)의 특별 협의적 지위(Special Consultative Status)를 취득한 국제개발협력 NGO다. 해외 개발도상국을 대상으로 교육 지원, 보건 의료 사업 등을 비롯해 국내 아동 청소년 지원 사업, 저소득 여성 지원 사업, 사회적 경제 사업 등을 수행하고 있다.