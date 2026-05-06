쿠도커뮤니케이션, 가정의 달 맞아 임직원 참여형 사내 사생대회 운영

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쿠도커뮤니케이션, 가정의 달 맞아 임직원 참여형 사내 사생대회 운영

입력 2026-05-06 13:54
수정 2026-05-06 14:11
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세줄 요약
  • 가정의 달 맞아 임직원·가족 참여 사생대회 운영
  • 그림·디지털 드로잉·영상 등 다양한 작품 접수
  • 구성원 소통·공감 확대 위한 참여형 프로그램
가족·동료와의 추억 담은 그림·영상 작품 접수
참여형 조직문화 프로그램 통해 구성원 소통 확대
이미지 확대
쿠도커뮤니케이션, 가정의 달 맞아 임직원 참여형 사내 사생대회 운영
쿠도커뮤니케이션, 가정의 달 맞아 임직원 참여형 사내 사생대회 운영


쿠도커뮤니케이션이 가정의 달을 맞아 임직원과 가족이 함께 참여할 수 있는 사내 공모 프로그램을 운영한다.

이번 사생대회는 가족, 친구, 동료와 함께했던 일상의 순간들을 자유롭게 표현하는 방식으로 진행된다. 참가자는 ‘가족과 함께한 행복한 순간’과 ‘동료·친구와 함께한 즐거운 기억’을 주제로 그림, 디지털 드로잉, 영상 등 다양한 형태의 작품을 출품할 수 있다.

신청은 쿠도커뮤니케이션 임직원과 가족을 대상으로 4월 20일부터 5월 18일까지 진행된다. 시상식은 6월 1일 열릴 예정이며, 미술과 영상 부문별 수상작을 선정해 총 8개 작품에 상장과 상품권을 수여할 계획이다.

회사는 이번 프로그램을 통해 임직원과 가족 간 참여와 공감의 접점을 넓힌다는 계획이다. 단순 이벤트 형식에서 벗어나 구성원들이 서로의 일상과 경험을 자연스럽게 공유할 수 있도록 기획했다는 설명이다.

쿠도커뮤니케이션은 가족 초청 프로그램 ‘허그데이’를 비롯해 사내 동호회 활동, ‘행복배달’ 복지제도 등 다양한 참여형 프로그램 운영을 이어가고 있다.

이주연 쿠도커뮤니케이션 경영지원부장(전무)은 “가정의 달을 맞아 임직원과 가족이 함께 참여하며 일상 속 의미 있는 순간을 나눌 수 있는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 구성원들이 서로 소통하고 공감할 수 있는 조직문화 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 쿠도커뮤니케이션은 ‘사람 중심 성장 문화’를 기반으로 2025년 고용노동부 인적자원개발 우수기관 인증을 획득했으며, 가족친화 우수기업과 청년친화 강소기업 인증 등을 받은 바 있다.
양승현 리포터
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