폭발한 ‘나무호’ 두바이로 인양… 다른 한국 선박들 카타르로 이동

HMM “4시간여 만에 화재 진압”

한국인 6명 등 24명은 피해 없어

세줄 요약 호르무즈 해협 인근에서 폭발과 화재가 난 HMM 나무호는 선원들이 이산화탄소를 방출해 4시간여 만에 진압했다. 인명 피해는 없었고, 기관실 설비가 훼손돼 두바이항으로 예인해 수리할 예정이다. 주변 한국 선박들은 카타르 방향으로 이동 중이다. HMM 나무호 폭발·화재 발생, 선원 진압

인명 피해 없이 두바이항 예인·수리 예정

주변 한국 선박들 카타르 방향 이동

2026-05-06 4면

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호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박해 있던 ‘HMM 나무(NAMU)호’가 폭발과 함께 일어난 화재를 진압했지만, 해당 수역 안전을 둘러싼 긴장은 고조되고 있다. 나무호는 인근 두바이항으로 인양돼 수리될 예정이며, 인근 해역의 다른 한국 선박들은 안전을 위해 해협 안쪽의 카타르 쪽으로 이동 중이다.HMM 관계자는 5일 “어제 오후 8시 40분쯤 발생한 나무호 화재는 선원들이 이산화탄소를 방출해 4시간여 만에 진압했다”고 밝혔다. 이어 “배에 물이 차거나 가라앉은 상황은 아니라서 예인선을 동원해 피해 선박을 일단 인근에 있는 UAE 두바이 항만으로 인양할 계획”이라면서 “인양 작업에는 며칠이 걸릴 것이며, 폭발의 원인은 아직 확인되지 않았다”고 전했다.파나마 선적인 HMM 나무호는 길이 179m, 폭 30m로 한국인 선원 6명과 외국인 18명 등 총 24명이 탑승했으나 이번 화재로 인명 피해는 발생하지 않았다.HMM 측은 나무호의 기관실 설비가 훼손돼 자체적으로 정상 운항이 어려워 일단 두바이 항만으로 예인해 수리할 계획이다.또 관계 당국과 함께 예인선을 수배해 예인한 뒤 피해 상태를 확인하고 정확한 사고 원인을 파악할 계획이다. 위성 통신망 장비가 정상 가동돼 통신 단절로 인한 2차적인 혼란은 빚어지지 않았다. 하지만 선원들이 호소하는 피로도는 극심한 상태인 것으로 전해졌다.HMM은 호르무즈 해협 안쪽에 컨테이너 1척, 유조선 2척, 벌크 화물선 2척 등 모두 5척의 선박이 있다. 호르무즈 해협 안쪽 UAE 앞바다에 머무르던 한국 선박들은 서쪽에 있는 카타르 방향으로 운항 중이다. 걸프 해역(페르시아만)에서 좀더 안쪽으로 이동하는 것으로 선박 안전을 확보하기 위한 정부 방침에 따른 것이다.인근 호르무즈 해협 안쪽 해역에는 종합 물류 기업인 현대글로비스의 화물을 실은 선박도 있지만, 중국 측 소유 선박이다. 현대글로비스 관계자는 “이상 징후는 파악되지 않고 있다. 우리는 배를 빌려 물건을 나르는 처지라 중국 측 운영사의 판단에 따라 움직여야 한다”고 전했다.