큐에이드·현대렌탈케어, ‘큐밍’ 브랜드 앞세워 종합가전 시장 진출 본격화

세줄 요약 큐에이드와 현대렌탈케어가 협업해 큐밍 브랜드를 종합가전으로 확장했다. 1~2인 가구용 세탁기, 김치냉장고, 전자레인지와 에어컨을 순차 출시하며 일반 구매와 렌탈을 함께 공략했다. 큐에이드·현대렌탈케어, 큐밍 종합가전 확장

1~2인 가구 겨냥 신제품 6종 순차 출시

렌탈·일반판매 결합한 복합 사업모델 강화

이미지 확대 큐밍 신제품 세탁기(8kg), 김치냉장고(168L), 전자레인지(23L), 에어컨(6/10평)|(사진=큐에이드 제공) 닫기 이미지 확대 보기 큐밍 신제품 세탁기(8kg), 김치냉장고(168L), 전자레인지(23L), 에어컨(6/10평)|(사진=큐에이드 제공)

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큐에이드(구 위니아에이드)와 현대렌탈케어의 협업이 가전 시장 내 가시적인 성과로 나타나고 있다. 현대렌탈케어는 자사 브랜드 ‘큐밍(Quming)’을 기존 렌탈 전문에서 종합가전 브랜드로 확장하고 있으며, 큐에이드는 2026년 1월부터 큐밍 브랜드를 적용한 신제품 6종을 출시하며 제품군 확대에 주력하고 있다.출시된 신제품 라인업은 1~2인 가구 등 실수요층을 겨냥한 생활 가전으로 구성됐다. 지난 1월 선보인 ▲세탁기(8kg) ▲김치냉장고(168L) ▲전자레인지(23L)를 비롯해, 3~4월에는 ▲세탁기(12kg) ▲에어컨(6평형, 10평형)을 순차적으로 내놓았다. 이번 신제품군은 기존 렌탈 방식에 국한됐던 큐밍 브랜드를 일반 구매 영역으로 확장하여 소비자 선택권을 넓혔다는 분석이다.이번 성과는 큐에이드의 가전 유통 및 서비스 역량과 현대렌탈케어의 브랜드 인지도 및 렌탈 사업 노하우가 결합된 결과다. 이는 단순 제휴를 넘어 상품 기획, 공급, 유통, 사후관리 전 과정을 아우르는 실질적인 사업 협력 단계로 진입한 사례로 평가받는다.큐밍은 그동안 정수기와 공기청정기 등 생활가전 렌탈 시장을 중심으로 브랜드 인지도를 구축해 왔다. 여기에 큐에이드의 가전 제조 경험과 상품 기획 역량, 전국 단위 서비스 인프라가 더해지면서 제품 개발부터 사후관리까지 일원화된 운영 체계를 갖추게 됐다.큐에이드는 전국 80여 개의 촘촘한 직영 서비스 네트워크와 가전 유통 노하우를 바탕으로 큐밍 브랜드에 집중할 계획이다. 특히 애플(Apple) 공인 서비스를 비롯해 소니, 일렉트로룩스, 테팔, 샤오미 등 글로벌 브랜드와의 파트너십으로 검증된 기술력을 바탕으로, 큐밍 제품의 품질 관리와 전문적인 케어 서비스를 전담하게 된다. 이를 통해 렌탈 고객과 일반 구매 고객 모두를 아우르는 안정적인 고객 관리 체계를 구축한다는 방침이다.양사는 이번 신제품 출시를 시작으로 주방가전, 생활가전, 냉난방가전, 케어가전 전반으로 큐밍 브랜드 적용 제품군을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 또한 렌탈과 일반 판매를 유연하게 결합한 복합 비즈니스 모델을 통해 시장 내 경쟁력을 지속적으로 강화할 전략이다.회사 관계자는 “이번 신제품 출시는 양사의 핵심 역량이 본격적으로 결합되기 시작한 중요한 시점”이라며 “큐밍을 렌탈 중심 브랜드에서 종합가전 브랜드로 성장시키며, 고객 일상 전반을 아우르는 생활가전 브랜드로 육성해 나갈 것”이라고 밝혔다.