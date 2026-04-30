경제 [포토뉴스] 유니클로, 명동점 오픈 앞두고 환경재단과 사회공헌 캠페인 ‘그린로드 – 기부가 있는 플로깅’ 진행 입력 2026-04-30 13:42 수정 2026-04-30 13:42 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/30/20260430500105 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 유니클로는 명동점 오픈을 앞두고 지난 29일 환경재단과 함께 사회공헌 캠페인인 ‘그린로드 - 기부가 있는 플로깅’을 전개했다. 첫 활동으로 명동 일대에서 플로깅이 진행됐으며, 유니클로 명동점 직원 및 환경재단 관계자, 시민 자원봉사자, 가수 바다, 방송인 줄리안 등 총 40여 명이 참여했다. 닫기 이미지 확대 보기 유니클로는 명동점 오픈을 앞두고 지난 29일 환경재단과 함께 사회공헌 캠페인인 ‘그린로드 - 기부가 있는 플로깅’을 전개했다. 첫 활동으로 명동 일대에서 플로깅이 진행됐으며, 유니클로 명동점 직원 및 환경재단 관계자, 시민 자원봉사자, 가수 바다, 방송인 줄리안 등 총 40여 명이 참여했다. 양승현 리포터 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지