[포토뉴스] 유니클로, 명동점 오픈 앞두고 환경재단과 사회공헌 캠페인 ‘그린로드 – 기부가 있는 플로깅’ 진행

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유니클로는 명동점 오픈을 앞두고 지난 29일 환경재단과 함께 사회공헌 캠페인인 ‘그린로드 - 기부가 있는 플로깅’을 전개했다. 첫 활동으로 명동 일대에서 플로깅이 진행됐으며, 유니클로 명동점 직원 및 환경재단 관계자, 시민 자원봉사자, 가수 바다, 방송인 줄리안 등 총 40여 명이 참여했다.