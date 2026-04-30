오므론 혈압계, 쿠팡 골드박스 24시간 한정 특가진행

세줄 요약 한국오므론헬스케어가 5월 1일 오전 7시부터 익일 오전 7시까지 쿠팡 골드박스에서 가정용 자동전자혈압계 HEM-7121J를 24시간 한정 특가로 선보인다. 원터치 측정과 커프 착용 가이드, 메모리 기능을 갖춘 기본형 모델로, 가정의 달 선물 수요를 겨냥한다. 쿠팡 골드박스 24시간 한정 특가 진행

HEM-7121J 원터치 혈압·맥박 동시 측정

가정의 달·어버이날 선물 수요 겨냥

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한국오므론헬스케어는 5월 1일 오전 7시부터 익일 오전 7시까지 24시간 동안 쿠팡 골드박스를 통해 가정용 자동전자혈압계 ‘HEM-7121J’의 한정 특가 프로모션을 진행한다. 이번 행사는 쿠팡의 일일 할인 섹션인 골드박스를 통해 운영되며, 준비된 물량 소진 시 조기 종료될 수 있다.최근 가정 내 정기적인 혈압 측정에 대한 수요가 증가하면서 가정용 혈압계 보급이 확대되는 추세다. 특히 조작법이 간소화된 팔뚝형 혈압측정기가 고령층을 포함한 다양한 연령대의 실용적 수요를 충족하고 있다.오므론 혈압계 HEM-7121J는 원터치 방식을 채택해 버튼 하나로 혈압과 맥박수를 동시에 측정할 수 있는 팔뚝형 모델이다. 측정 결과는 기기 전면 디스플레이를 통해 수치로 표시된다. 기기에는 커프 착용 가이드 기능이 탑재되어 사용자가 커프를 올바르게 착용했는지 여부를 실시간으로 확인할 수 있다.해당 모델은 연성 커프를 적용해 착용 시 압박감을 조절했으며, 메모리 기능을 통해 직전 측정값을 저장하고 확인할 수 있도록 설계됐다. 복잡한 기능보다 쉬운 사용성을 중시하는 소비자에게 적합한 기본형 모델로, 고령층도 부담 없이 사용할 수 있는 심플한 구성이 특징이다.한국오므론헬스케어 관계자는 “가정의 달과 어버이날을 앞두고 부모님을 위한 실용적인 선물을 고민하는 고객들에게 이번 쿠팡 골드박스 프로모션이 좋은 기회가 되길 바란다”며 “HEM-7121J는 가정에서 간편하게 혈압을 측정할 수 있는 기본형 혈압측정기로, 이번 24시간 한정 혜택을 통해 보다 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다”고 밝혔다.한편 오므론헬스케어는 1973년 혈압계 출시 이후 해당 분야의 기술력을 축적해 온 기업이다. 판매 중인 혈압계 모델들은 미국의료기기협회(AAMI)와 유럽고혈압학회(ESH) 등 국제적인 검증 프로토콜을 거쳐 압력 측정의 정확도를 승인받았다.