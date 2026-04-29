GS칼텍스, 지역 골목길 안전 밝힌다

여수경찰서와 협업, 범죄예방환경설계 적용한 안심골목 조성

이미지 확대 GS칼텍스와 여수경찰서 등 민·관합동 자원봉사대가 여수지역 내 안전한 통학길을 조성하기 위해 벽화 그리기 및 환경정화 봉사활동을 진행하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 GS칼텍스와 여수경찰서 등 민·관합동 자원봉사대가 여수지역 내 안전한 통학길을 조성하기 위해 벽화 그리기 및 환경정화 봉사활동을 진행하고 있다.

세줄 요약 GS칼텍스가 창립 59주년을 맞아 여수 연등동 일대에서 여수경찰서, 주민센터와 함께 안전 골목길 벽화 봉사활동을 했다. 범죄예방환경설계 기법을 적용해 어두운 골목을 밝히고 벽부등 설치와 환경정화로 안전성을 높였다. 창립 59주년 맞아 여수 연등동 안전 골목길 조성

여수경찰서·주민센터와 벽화 봉사, 환경정화 병행

벽부등 설치와 CPTED 적용으로 범죄예방 강화

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GS칼텍스가 창립 59주년을 맞아 지역 안전 환경을 위한 ‘안전 골목길’ 조성에 나섰다.GS칼텍스는 29일 여수시 연등동 일대에서 여수경찰서, 충무동 주민센터 관계자 등과 함께 ‘안전 골목길’ 벽화 조성 봉사활동을 실시했다.이번 활동은 범죄 취약 지역의 환경을 개선해 범죄를 예방하는 범죄예방환경설계(Crime Prevention Through Environmental Design) 기법을 적용한 것이 핵심이다.GS칼텍스는 어둡고 노후된 골목길에 밝은 벽화를 조성하고 환경정화를 병행해 체감 안전도를 높였고, 여수경찰서는 벽부등 설치 등 야간 시인성 확보를 지원해 실질적인 안전 개선 효과를 더했다.이날 현장에는 GS칼텍스 임직원을 비롯해 여수경찰서 CPO 범죄예방진단팀, 여수시 충무동 주민센터, 벽화 전문 사회적기업 더그림컴퍼니 관계자 등 40여명이 참여해 민·관 협력 기반의 지역 안전 환경 개선 모델을 구현했다.장원석 여수경찰서장은 “이번 사업은 범죄예방환경설계 기법을 활용해 민·관이 함께 안전 사각지대를 해소한 모범 사례”라며 “벽화 조성과 벽부등 설치를 통해 골목길의 환경과 안전성이 크게 향상됐다”고 밝혔다.김성민 GS칼텍스 생산본부장은 “창립기념일을 맞아 지역사회와 함께 안전한 환경을 조성하게 되어 의미가 크다”며 “앞으로도 안전 사각지대 해소와 상생을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 강조했다.한편 GS칼텍스는 지난해에도 여수시 덕충동 여수중앙여자고등학교 통학길 일대에서 ‘안전 통학길’ 사업을 추진하는 등 지역 안전 환경 개선 사업과 취약계층 지원, 지역인재 양성 등의 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.