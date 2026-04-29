롯데월드타워·몰 찾아온 ‘자이언트 그로구’…5월 ‘스타워즈 데이’ 개최

세줄 요약 롯데월드타워·몰이 다음 달 1일부터 17일까지 ‘2026 스타워즈 데이 인 코리아’를 연다. 월드파크 스타워즈 아레나에 10ｍ 자이언트 그로구와 레고 쇼룸을 두고, 4~5일 501군단 퍼레이드도 진행한다. 롯데월드타워·몰, 5월 스타워즈 데이 개최

자이언트 그로구·레고 쇼룸 등 체험 공간 조성

501군단 퍼레이드와 키즈 아트 스테이션 운영

이미지 확대 스타워즈 아레나 내 높이 10m ‘자이언트 그로구’ 조감도. 롯데물산 제공 닫기 이미지 확대 보기 스타워즈 아레나 내 높이 10m ‘자이언트 그로구’ 조감도. 롯데물산 제공

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서울 잠실 롯데월드타워·몰은 다음 달 1일부터 17일까지 영화 ‘스타워즈’ 세계관을 경험할 수 있는 이벤트 ‘2026 스타워즈 데이 인 코리아’를 연다고 29일 밝혔다.롯데월드타워·몰 월드파크의 ‘스타워즈 아레나’에서는 7년 만에 개봉하는 스타워즈 시리즈 ‘만달로리안과 그로구’ 세계관을 즐길 수 있는 공간이 마련된다.우선 영화 대표 캐릭터를 활용한 높이 10ｍ 조형물 ‘자이언트 그로구’가 설치되며 스타워즈 관련 신제품을 선보이는 레고 쇼룸도 운영된다. 4~5일에는 ‘스타워즈’ 공식 팬클럽 ‘501군단 대한민국지부’의 퍼레이드를 만날 수 있다.행사 기간 스타워즈 아레나에서는 어린이 축제 ‘키즈 아트 스테이션’이 진행된다.기존 어린이 미술대회를 재단장한 행사로, 스타워즈와 연계한 창작 미션을 수행하는 프로그램이며 미션을 모두 마치면 굿즈를 받을 수 있다.롯데월드타워 전망대 서울스카이에서도 스타워즈 시리즈를 테마로 한 체험형 공간 ‘스타워즈 : 어보브 더 갤럭시’를 오는 6월 28일까지 운영한다. 지하 1층 전용 팝업스토어에서는 피규어, LED 키링 등 한정판을 선보인다.이 외에도 아쿠아리움 내 게임 ‘쿠키런’ 콘셉트 연출, ‘반다이남코 팬시 페스타’를 통한 캐릭터 팝업스토어 등이 순차적으로 열릴 예정이다.