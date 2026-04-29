[속보] 코스피 6690.90 마감…사흘 연속 사상 최고치 경신

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[속보] 코스피 6690.90 마감…사흘 연속 사상 최고치 경신

윤예림 기자
입력 2026-04-29 15:34
수정 2026-04-29 15:40
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세줄 요약
  • 코스피 6690.90 마감, 사흘 연속 최고치 경신
  • 장 초반 하락 출발 뒤 오후 반등, 상승 전환
  • 코스닥 1220.26 상승 마감, 동반 강세
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29일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 22.02p(0.33%) 내린 6,619.00으로 시작했다. 원/달러 환율은 0.4원 오른 1,474.0원으로, 코스닥은 2.30p(0.19%) 내린 1,213.28로 개장했다. 2026.4.29 연합뉴스
29일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 22.02p(0.33%) 내린 6,619.00으로 시작했다. 원/달러 환율은 0.4원 오른 1,474.0원으로, 코스닥은 2.30p(0.19%) 내린 1,213.28로 개장했다. 2026.4.29 연합뉴스


29일 코스피가 6690.90으로 거래를 마치며 사흘 연속 종가 기준 최고치 행진을 이어갔다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 49.88포인트(0.75%) 오른 6690.90으로 장을 마쳤다.

지수는 전 거래일보다 22.02포인트(0.33%) 내린 6619.00으로 출발한 이후 등락을 거듭하다가 오후 들어 반등에 성공하며 종가 기준 최고치를 기록했다. 사흘 연속 상승 마감이다.

코스닥 지수는 전장보다 4.68포인트(0.39%) 오른 1220.26으로 거래를 마감했다.

윤예림 기자
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