[속보] 코스피 6690.90 마감…사흘 연속 사상 최고치 경신

세줄 요약 29일 코스피가 6690.90으로 거래를 마치며 사흘 연속 종가 기준 최고치를 이어갔다. 전 거래일보다 49.88포인트 오른 뒤 장중 하락과 반등을 거쳐 오후에 상승세를 굳혔다. 코스닥도 1220.26으로 올라 동반 강세를 보였다. 코스피 6690.90 마감, 사흘 연속 최고치 경신

장 초반 하락 출발 뒤 오후 반등, 상승 전환

코스닥 1220.26 상승 마감, 동반 강세

이미지 확대 29일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 22.02p(0.33%) 내린 6,619.00으로 시작했다. 원/달러 환율은 0.4원 오른 1,474.0원으로, 코스닥은 2.30p(0.19%) 내린 1,213.28로 개장했다. 2026.4.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 22.02p(0.33%) 내린 6,619.00으로 시작했다. 원/달러 환율은 0.4원 오른 1,474.0원으로, 코스닥은 2.30p(0.19%) 내린 1,213.28로 개장했다. 2026.4.29 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일 코스피가 6690.90으로 거래를 마치며 사흘 연속 종가 기준 최고치 행진을 이어갔다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 49.88포인트(0.75%) 오른 6690.90으로 장을 마쳤다.지수는 전 거래일보다 22.02포인트(0.33%) 내린 6619.00으로 출발한 이후 등락을 거듭하다가 오후 들어 반등에 성공하며 종가 기준 최고치를 기록했다. 사흘 연속 상승 마감이다.코스닥 지수는 전장보다 4.68포인트(0.39%) 오른 1220.26으로 거래를 마감했다.